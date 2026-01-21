منتخبنا يبدأ «دولية دبي للسلة» بلقاء حمص الفداء السوري

علي معالي (أبوظبي)

أكد سالم المطوع أمين عام اتحاد كرة السلة، مدير بطولة دبي أن النسخة الـ35 التي تنطلق الجمعة بمشاركة 10 فرق، بعد تحديد الملامح النهائية لانطلاقة البطولة، حيث وقّع المنتخب الإماراتي ضمن فرق المجموعة الأولى، التي ضمّت أندية النصر مستضيف المنافسات على صالة راشد آل مكتوم بدبي، ومعهما حمص الفداء والوحدة من سوريا والاتحاد الليبي، بينما ضمّت المجموعة الثانية أندية بيروت اللبناني على رأس المجموعة ومعه الكرامة السوري والأفريقي التونسي وأهلي طرابلس الليبي وزمبوانجا الفلبيني.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بلقاء حمص الفداء في السادسة من مساء الجمعة، ويسبقها مباراة النصر مع الاتحاد الليبي في الرابعة عصراً، على أن تختتم مباريات اليوم الأول بلقاء أهلي طرابلس مع الأفريقي.

وبدأ منتخبنا تحت قيادة المدرب د.منير بن الحبيب، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات في ترتيب الأوراق والتجمع الأول بالقوة الضاربة، ونفس الشيء بالنسبة لمدرب النصر حسام الوكيل.

من جانبه عبّر عبداللطيف الفردان رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة عن سعادته قبل انطلاق النسخة 35، وهي الأولى في ظل مجلس الإدارة الجديد، مشيداً في نفس الوقت بالدور الكبير الذي لعبته شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية لإنجاح البطولة.

قال الفردان: «التاريخ الطويل والشهرة الواسعة لدولية دبي رسّخت الكثير من المفاهيم الإيجابية لدى الرعاة لهذا الحدث الكبير، وإذا كانت الجماهير تنتظر مثل هذه النسخة، فإن الرعاة كذلك ينتظرون مثل هذه البطولة الجماهيرية».

وقال الفردان: «نجحنا في النسخة الماضية في احتلال المركز الثالث، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، وطموحنا كبير في هذه النسخة بأن نحقق إنجاز أفضل، في ظل الاستعداد المناسب، ووجود كفاءات مختلفة بالفريق قادرة على تقديم المستوى الأفضل».

من جانبه قال د.منير بن الحبيب: «دولية دبي محطة مهمة لتجهيز المنتخب للمنافسات المقبلة، وهناك هدفان للمشاركة في هذه النسخة، الأول يتمثل في الاستعداد للمشاركة في كأس الخليج المقرر إقامتها في قطر خلال مايو المقبل، والهدف الثاني السعي إلى تحقيق ترتيب أفضل مما كنّا عليه في النسخة الأخيرة باحتلال المركز الثالث».

وقال حسام الوكيل مدرب فريق النصر: «هدفنا تقديم مردود إيجابي عن السلة داخل قلعة نادي النصر، ونستعد من خلال دولية دبي كذلك لمنافسات المربع الذي التي تأهلنا إليها والتي ستقام مبارياتها بعد دولية دبي وهي فرصة للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لكافة اللاعبين وفرصة كذلك لإبراز مواهب جديدة».