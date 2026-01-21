سونميز.. ضجة جديدة في تركيا!

ملبورن(د ب أ)

أحدثت زينب سونميز ضجة كبيرة في عالم التنس في ملبورن وبلدها تركيا، بعدما تأهلت إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وتدفق مشجعو تركيا إلى الملعب رقم 7 لمتابعة سونميز، التي تأهلت عبر التصفيات، وهي تهزم المجرية آنا بوندار 6 / 2 و6 / 4 اليوم الأربعاء.

وقالت سونميز :" شعرت وكأنني في بيتي، وكأننا جميعاً نلعب معاً. لم أجرب شيئاً مثل هذا من قبل". وأضافت "ساعدوني كثيراً. وأعرف أيضاً أنه كان هناك الكثير من الناس يتابعون عبر التلفاز في تركيا رغم أن المباراة أقيمت في الثالثة صباحاً. وذلك رغم أننا دولة غير معروفة بالتنس". وعادلت سونميز "23 عاماً" أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعد أن وصلت أيضاً إلى الدور الثالث في ويمبلدون العام الماضي. ولديها لقب واحد في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، من بطولة ميريدا المفتوحة 2024 في المكسيك، وأعلى تصنيف لها في مسيرتها هو 69 عالمياً. وحالياً تحت سونميز المركز الـ112 وهو ما يجعلها أفضل لاعبة في بلدها.

وتعد ثاني أفضل لاعبة في تركيا هي تشالا بويوكاكاتشاي حيث تحتل المركز 362 عالمياً.

وقالت سونميز أن يشجع نجاحها الأطفال في تركيا على ممارسة التنس أيضا، وأضافت أنها لا تزال تمتلك طموحات كبيرة في مسيرتها الرياضية.

وقالت :"حلمي هو الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى". وتستمر مغامرتها في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تواجه الكازاخية يوليا بوتنيتسيفا، المصنفة رقم 94 على العالم، في الدور المقبل.