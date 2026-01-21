«طيران الإمارات» تجدّد رعايتها لفريق الإبحار الشراعي



دبي (الاتحاد)

جدّدت طيران الإمارات شراكتها الممتدة لأكثر من عقدين مع «فريق طيران الإمارات نيوزيلندا»، بطل كأس أميركا، لتواصل بذلك واحدة من أطول الشراكات وأبرزها في تاريخ الإبحار الشراعي الدولي قبل النسخة الثامنة والثلاثين من كأس أميركا وجميع السباقات التمهيدية.

وتعود الشراكة إلى عام 2004، وقد امتدّت على مدى أكثر من 20 عاماً من المنافسة على أعلى المستويات والابتكار التقني، وتُوّجت أخيراً بتتويج فريق طيران الإمارات نيوزيلندا بلقب كأس أميركا في برشلونة عام 2024، ورفعه لكأس Auld للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل طيران الإمارات دورها راعياً رئيسياً لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا، مع الاحتفاظ بحقوق التسمية بالإضافة إلى كونها الناقل الرسمي للفريق. وتشمل الرعاية حضوراً بارزاً للعلامة التجارية لطيران الإمارات على الشراع الرئيسي ليخوت الفريق، وقوارب المطاردة وقوارب الدعم وقواعد الفريق، وملابس الطاقم، إضافة إلى ظهور العلامة على هياكل اليخوت.

وبصفته حامل اللقب في النسخة المقبلة من كأس أميركا التي تستضيفها نابولي عام 2027، يوفّر النجاح الأخير لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا منصة قوية لمواصلة حضور طيران الإمارات، بما يعزّز إرثاً مشتركاً من القيادة والتميّز التقني والأداء المستدام في قمة رياضة الإبحار الشراعي العالمية. ويعد هذا التجديد هو الخامس لرعاية حقوق التسمية، ويعكس شراكةً ذات عائد استثنائي للطرفين، قائمة على سعيٍ مشترك نحو التميّز والابتكار.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «عندما التقيتُ غرانت للمرة الأولى في أوكلاند عام 2004 لتوقيع رعاية حقوق التسمية، لم يتخيل الكثيرون أننا سنقف معاً كشركاء بعد أكثر من 20 عاماً. إن رفع كأس Auld للمرة الثالثة على التوالي يرسم مساراً لم يسبقه إليه أي فريق في تاريخ كأس أميركا. هذا المستوى من النجاح المستدام لا يتحقق إلا بالسعي الدؤوب نحو التميّز في كل جزئية، وهي فلسفة نتشارك بها في طيران الإمارات. ومع استعداد الفريق للسباقات المقبلة وكأس أميركا الثامنة والثلاثين في نابولي، نفخر بمواصلة إبحار اسم طيران الإمارات إلى جانبهم».

من جانبه، قال جرانت دالتون، الرئيس التنفيذي لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع طيران الإمارات بوصفها راعي الاسم، فقد وقفت طيران الإمارات إلى جانب الفريق في لحظات الانتصار والتحدي منذ عام 2004، وكان لهذا الالتزام أثر بالغ على الجميع. ويمنحنا وجود طيران الإمارات معنا مجدداً ثقةً كبيرة ونحن نستعد للدفاع عن اللقب، فيما ينصبّ تركيزنا على الجاهزية القصوى لتقديم أفضل أداء».