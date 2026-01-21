عروض محلية وخليجية تطارد «بركاوي الظفرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن إدارة نادي الظفرة تلقت مجموعة من العروض المحلية والخليجية للتعاقد مع هداف الفريق المغربي كريم البركاوي، بالتزامن مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية «الميركاتو» في دوري أدنوك للمحترفين، والتي بدأت في 13 يناير الجاري وتستمر حتى 9 فبراير المقبل.

ويرتبط البركاوي (30 عاماً) بعقد ساري المفعول مع «فارس الظفرة» حتى 30 يونيو 2026، بعد انضمامه إلى صفوف النادي مطلع الموسم الحالي 2025-2026، بعقد لمدة عام قابل للتجديد، قادماً من نادي الرائد السعودي، الذي توّج معه بلقب الهداف التاريخي للنادي برصيد 61 هدفاً في دوري روشن السعودي، سجلها خلال 124 مباراة خاضها على مدار خمسة مواسم.

وكان الظفرة قد نجح في الحصول على توقيع البركاوي، بعدما فضّل اللاعب عرض «الفارس» رغم تلقيه عدة عروض أخرى، أبرزها من نادي الزمالك المصري، الذي سعى لضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبرهن البركاوي خلال نصف موسمه الأول مع الظفرة على قدراته الهجومية العالية، حيث شارك في 6 مباريات ضمن دوري أدنوك للمحترفين، سجل خلالها 6 أهداف في 425 دقيقة لعب، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، خلف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين المتصدّر برصيد 15 هدفاً، والدولي السوري عمر خربين مهاجم الوحدة الوصيف برصيد 11 هدفاً.

وجاءت بداية البركاوي التهديفية مثالية، بعدما افتتح سجله مع الظفرة أمام الوصل في الجولة الثانية 3-1، قبل أن يواصل التألق بالتسجيل في مرمى دبا خلال الجولة الثالثة (2-1)، ثم وقّع على ثنائية في شباك الوحدة، رغم خسارة الظفرة 2-5 في الجولة الرابعة، وعاد ليؤكد حضوره القوي بثنائية جديدة أمام البطائح في الجولة الخامسة، قاد بها فريقه للفوز 3-1.

وامتّد تألق البركاوي خلال النصف الأول من الموسم الجاري إلى مشاركته الإيجابية مع رديف المنتخب المغربي، حيث ساهم في تتويج «أسود الأطلس» بلقب كأس العرب 2025، التي أقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي، بعد الفوز المثير في المباراة النهائية على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2، على استاد لوسيل في الدوحة.

وشارك البركاوي بفاعلية في مشوار المنتخب المغربي بالبطولة، وسجل ثلاثة أهداف، جاءت أمام جزر القمر (3-1) والسعودية (1-0) في دور المجموعات، إضافة إلى هدفه في شباك منتخب الإمارات (3-0) في الدور نصف النهائي.

أرقام كريم البركاوي خلال 6 أشهر:

6 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين

6 أهداف في الدوري

425 دقيقة لعب

5 أهداف من داخل منطقة الجزاء

1 هدف واحد من خارج المنطقة

2 هدفان بالرأس في الدوري

3 أهداف مع منتخب المغرب في كأس العرب 2025