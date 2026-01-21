الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
خورفكان يدشّن مرحلة كرزنار

خورفكان يدشّن مرحلة كرزنار
21 يناير 2026 17:30


فيصل النقبي (خورفكان)
يبدأ فريق خورفكان مرحلة جديدة خلال منافسات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، تحت قيادة المدرب الكرواتي دامير كرزنار، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار وتحسين النتائج خلال ما تبقّى من الموسم. 
ويحتل خورفكان حالياً المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 7 خسائر، ويسعى الجهاز الفني الجديد إلى استثمار فترة الدور الثاني لرفع مستوى الأداء الفني وتعزيز الاستقرار داخل الفريق، مستفيداً من خبرة كرزنار التدريبية ومعرفته بالمنطقة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تدفع الفريق نحو مراكز أفضل في جدول الترتيب.

