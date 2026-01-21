الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«السلة الحاسمة» تبدّد حلم دبي أمام برشلونة في «اليوروليج»
21 يناير 2026 14:38

برشلونة (وام)
خسر نادي دبي لكرة السلة، أمام مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 89-91، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة «بالاو بلاوجرانا»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج».
وحسم أصحاب الأرض الفوز في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل برشلونة سلة حاسمة قبل 2.3 ثانية من نهاية زمن المباراة، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل 89-89.
وبحسب الموقع الرسمي للدوري الأوروبي، شهدت المباراة تفوق نادي دبي في الربع الأول بنتيجة 22-18، قبل أن يقود كيفن بانتر سلسلة نقاط 14-2 في الربع الثاني، منحت برشلونة التقدم 41-30، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 49-41.
ووسّع برشلونة الفارق في الربع الثالث بفضل 3 ثلاثيات لداريو بريزويلا، ليتقدم 79-67، إلا أن دبي عاد بقوة في الربع الأخير وعدل النتيجة 83-83، ثم تقدم 88-87، قبل أن يحسم بريزويلا المواجهة لصالح الفريق الإسباني بسلة حاسمة.
وسجل ماكينلي رايت، لاعب دبي، أعلى رقم تهديفي في مسيرته بواقع 30 نقطة، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة، فيما أضاف مفيوندو كابينجيلي 13 نقطة.
وقال يوريكا جوليماك، مدرب دبي: «كانت لدينا فرصنا، لكننا لم ندافع جيداً في آخر هجمتين، وسمحنا لهم بتسجيل السلة الحاسمة، كما خسرنا الكثير من النقاط من المتابعات الثانية».
وأضاف: «قدمنا مباراة قوية من حيث القتالية والضغط، لكننا في النهاية لم ننجح في تحقيق الفوز».

