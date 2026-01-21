الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فيدرر يبهر ألكاراز مجدداً في ملاعب الجولف

فيدرر يبهر ألكاراز مجدداً في ملاعب الجولف
21 يناير 2026 15:57

ملبورن(رويترز)
اكتشف كارلوس ألكاراز أن أناقة روجر فيدرر تمتد إلى ما هو أبعد من ملاعب التنس، بعد أن خاض مباراة في الجولف مع المايسترو السويسري في ملبورن على هامش بطولة أستراليا المفتوحة.
ولم ​يخف اللاعب الإسباني شغفه بالجولف، إذ خصّص وقتاً ‌لممارسة هوايته المفضلة رغم جدول مبارياته المزدحم في ​البطولة الكبرى. وخلال مشاركته المظفرة في بطولة ⁠أميركا ‌المفتوحة العام الماضي، احتفل بانتصاراته من خلال تقليد ضربات الجولف.
وبعد فوزه على يانيك هانفمان ليحجز مكانه في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأربعاء، سرعان ⁠ما تحول الحوار الذي أُجري معه في الملعب ⁠إلى الحديث عن تجربته في مواجهة فيدرر في ملاعب الجولف.
وقال ألكاراز عن مهارات المصنف الأول عالمياً السابق ​في هذه اللعبة "إنها جميلة مثل مهاراته في التنس. لستُ متفاجئاً. الأمر لا يُصدَّق. كل ما يفعله، يفعله بأسلوب أنيق، جميل حقاً. وفي ملعب الجولف هو ماهر للغاية".
ورغم إجادة ألكاراز للجولف، تطور أداء ​فيدرر بشكل لافت منذ اعتزال ‍اللاعب السويسري، الحاصل على 20 لقباً كبيراً، لعبة التنس في 2022.
وأضاف ألكاراز "أعتقد أنه يلعب منذ عامين حتى الآن، ومستواه جيد حقا. أمارس الجولف ‍منذ خمس سنوات، ومع ذلك يهزمني ⁠بالفعل… وهذا مؤلم للغاية".
وسيواجه اللاعب الإسباني ​منافسه الفرنسي كورنتين موتيه المصنف 32 عالمياً، بينما يواصل محاولته ليصبح أصغر لاعب ​سناً يتوج بجميع البطولات الأربع الكبرى في مسيرته، لكنه ‍أكد أن هناك دائماً وقتاً لممارسة الجولف.
وقال "يمكننا دائماً إيجاد الوقت… نحاول الاستفادة القصوى من اليوم. لا أعرف ماذا سيحدث غداً؟، سأحتاج إلى التحدث مع فريقي. على الأرجح سأتدرب قليلاً لأنني أريد أن ‌أكون أفضل في الدور المقبل، لكن ملاعب الجولف تنتظرني".

 

