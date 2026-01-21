الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أمم أفريقيا 2025.. سيطرة ثلاثية على التشكيلة المثالية

أمم أفريقيا 2025.. سيطرة ثلاثية على التشكيلة المثالية
21 يناير 2026 16:02

القاهرة(د ب أ)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب، والتي توج بلقبها منتخب السنغال بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المغربي 1 / صفر بعد الوقت الإضافي. وسيطر نجوم 3 منتخبات فقط على التشكيلة المثالية وهي منتخبات السنغال، المغرب ونيجيريا، حيث تواجد رباعي سنغالي ورباعي مغربي وثلاثة من نيجيريا. وجاءت التشكيلة المثالية لـ "أمم إفريقيا 2025" على النحو التالي: في حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب) وفي خط الدفاع، كالفين باسي (نيجيريا)، موسى نياكاتي (السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب)، نصير مزراوي (المغرب). وفي وسط الملعب، إدريسا جاي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، باب جاي (السنغال). وفي الهجوم، إبراهيم دياز (المغرب)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ساديو ماني (السنغال).

