«ريال الأبطال».. «السُداسية الأولى» بعد 7 سنوات

عمرو عبيد (القاهرة)

فاز ريال مدريد على موناكو، بنتيجة 6-1، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، ليقفز إلى وصافة جدول الترتيب، ورغم أن «الملكي» سجّل نتائج جيدة في السنوات الأخيرة بالبطولة القارية، بينها بعض «الخُماسيات»، كان آخرها أمام كايرات ألماتي في النُسخة الحالية، إلا أنه لم يصل إلى «نصف درزن» أو أكثر من الأهداف، منذ نحو 7 سنوات.

وقد يرجع ذلك إلى قوة المنافسين في المواسم السابقة، أو طبيعة الفكر الفني لمدربي الفريق، وكذلك العناصر الهجومية الموجودة منذ ذلك الوقت، إلا أن الواقع يُشير إلى أن «الريال» لم يهز الشباك بـ6 أهداف أو أكثر في دوري الأبطال، منذ موسم 2019-2020، عندما فاز على جلطة سراي 6-0 في دور المجموعات «بالنظام القديم»، خلال نوفمبر 2019.

وقبلها، لم ينتظر «الميرنجي» تلك الفترة الطويلة، لزيارة شباك منافسيه الأوروبيين 6 مرات أو أكثر، إذ شهدت بطولة 2017-2018، قبل عامين فقط وقتها، فوزه 6-0 أيضاً على حساب أبويل القبرصي، لكن الانتصار الكبير أتى آنذاك خارج الديار، والطريف أنه تحقق خلال شهر نوفمبر أيضاً، في 2017.

وفي نُسخة 2015-2016، قبل 3 سنوات، كان فريق مالمو السويدي، الضحية الأكبر للغزارة التهديفية لكتيبة «الملكي»، خلال ذلك العقد، بعدما سحقه بـ8 أهداف من دون رد، في ختام مرحلة المجموعات، قبل أن يُكمل طريقه نحو التتويج في النهاية، مثلما كان الحال في موسم 2017-2018.

وباستثناء موسم 2019-2020، الذي توقف فيه قطار «الريال» عند محطة دور الـ16، فإنه فاز بـ3 ألقاب أوروبية، بعدما سجّل فوزاً كبيراً من هذا النوع خلال مشواره نحو التتويج، حيث تكرر الأمر نفسه في موسم 2013-2014، ولم تكن مرة واحدة، بل ضرب جلطة سراي 6-1 في دور المجموعات، قبل أن يسحق شالكه بنفس النتيجة في ذهاب دور الـ16، فهل يستعيد ريال مدريد ذلك «التقليد الذهبي»، أم أن الأمر لن يكون سهلاً في الموسم الحالي؟.