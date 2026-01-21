«أبوظبي الرياضي» و«سرح».. رعاية استراتيجية للفعاليات التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية رعاية استراتيجية مع مجموعة سِرح، لتكون بموجبها الأخيرة راعياً استراتيجياً للفعاليات الرياضية التراثية التي ينظّمها المجلس خلال عام 2026، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة، ودعم استدامة الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومصبح الكندي المرر، عضو مجلس إدارة مجموعة سِرح، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلين من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يُسهم في دعم وتنظيم واستدامة الفعاليات الرياضية التراثية، وتعزيز حضورها المجتمعي والإعلامي، إلى جانب تطوير الجوانب التنظيمية والتسويقية المصاحبة لها.

وتتضمن الاتفاقية رعاية مجموعة سِرح لعدد من الفعاليات الرياضية التراثية المدرجة ضمن أجندة المجلس لعام 2026، بما يعكس التزام المجموعة بدعم الرياضة والفعاليات المجتمعية، وتعزيز دورها كشريك وطني فاعل في مسيرة التنمية الرياضية والثقافية في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي ككل.

يأتي هذا التعاون في إطار شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم واستدامة الفعاليات الرياضية والتراثية، وتعزيز حضورها المجتمعي والإعلامي، من خلال تكامل الجهود في الجوانب التنظيمية والتسويقية والترويجية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، ويعزّز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عارف حمد العواني أن هذه الاتفاقية تُمثل إضافة نوعية لمنظومة الشراكات التي يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على بنائها مع المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن دعم القطاع الخاص يشكّل عنصراً أساسياً في تطوير الفعاليات الرياضية التراثية، والمحافظة على استدامتها، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

من جانبه، أكد مصبح الكندي المرر، اعتزاز المجموعة بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى التزامها بدعم مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الفعاليات الرياضية التراثية، بما يُجسّد قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.

وشدّد على أن هذه الشراكة تنسجم مع التزام مجموعة سِرح بدورها في المسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات التنموية المستدامة في منطقة الظفرة، بما يعزّز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية والثقافية.

الجدير بالذكر أن مجموعة سِرح، المعروفة سابقاً باسم «الظفرة للخدمات الفنية»، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتقدِّم خدماتها للعملاء في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية في منطقة الظفرة، ما يدعم قطاعي الصناعة والطاقة في دولة الإمارات.