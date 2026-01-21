الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي للقوس والسهم» يحصد فضية العالم بفرنسا

«أبوظبي للقوس والسهم» يحصد فضية العالم بفرنسا
21 يناير 2026 17:45


أبوظبي (وام)
أحرز حامد الحمادي، لاعب نادي أبوظبي للقوس والسهم، فضية بطولة العالم لفئة القوس المحدب تحت 13 سنة، التي استضافتها مدينة نيم الفرنسية.وأكد النادي في بيان له اليوم، أن الإنجاز هو الأول من نوعه للاعب إماراتي في هذه الفئة، بعد مستوى مميز، وقدرات فنية عالية ضمن منافسات قوية من مشاركين يمثلون أبرز اللاعبين من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لخطط النادي واستراتيجياته التطويرية، والمشاركات الفاعلة في البطولات القارية والدولية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والجهود الكبيرة للجهازين الفني والإداري.

رماية القوس والسهم
