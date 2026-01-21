السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القوة الجوية العراقي يغازل راموس

القوة الجوية العراقي يغازل راموس
21 يناير 2026 18:23

بغداد (أ ف ب)
فتحت إدارة نادي القوة الجوية خطوط التواصل مع مدير أعمال اللاعب الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس، لضمه لصفوف فريق كرة القدم بدوري العراق للموسم الحالي، وفقاً للناطق الإعلامي للنادي الأربعاء.
وقال رحيم الدراجي، إن «إدارة نادي القوة الجوية برئاسة معد بدايّ فتحت قنوات الاتصال مع مدير أعمال قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق سيرخيو راموس، بهدف ضمه في فترة الانتقالات الشتوية لصفوف الفريق بالدوري العراقي».
وأضاف أن «هناك تفاعلاً إيجابياً من قبل مدير أعمال اللاعب وننتظر الرد النهائي وشروط اللاعب في أسرع وقت لإتمام الصفقة».
ولم يفصح الناطق الإعلامي بقيمة العقد المقدم لراموس.
وراموس (39 عاماً) سبق وأن مثل فرق ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ويلعب حالياً مع مونتيري المكسيكي وخاض نحو 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا لنحو 16 عاماً.
وواصل: «إذا ما حصل وانتهت الصفقة فإن إضافة لاعب مخضرم يملك تاريخاً حافلاً وإنجازات كبيرة ستكون مؤثرة في تشكيلة الصقور».
وزاد أن «مدرب الفريق العُماني رشيد جابر يرغب بتعزيز قائمة الفريق بالبحث على أسماء لها ثقلها في الميدان وتضيف لتشكيلة الفريق الكثير بما يعزّز من حظوظ القوة الجوية للعودة إلى منصات التتويج».
وبيّن: «لا توجد معوقات أمام انضمام راموس واللعب في دوري نجوم العراق وإضافته ستكون مهمة لسمعة الدوري، لكننا ننتظر لحظة التوافق في بنود العقد وطلباته».
وأحرز راموس لقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد.
ويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع بترتيب فرق الدوري بنهاية الجولة 13 برصيد 25 نقطة.

أخبار ذات صلة
أربيلوا يرفض انتقادات تأمله كؤوس «الغرفة الملكية»
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
راموس
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
القوة الجوية
آخر الأخبار
كيز وبيجولا تهزمان الطقس والمنافسين في أستراليا للتنس
الرياضة
كيز وبيجولا تهزمان الطقس والمنافسين في أستراليا للتنس
اليوم 13:02
بيسرز «الجريح» ينتقم من حامل اللقب في عُقر داره
الرياضة
بيسرز «الجريح» ينتقم من حامل اللقب في عُقر داره
اليوم 13:00
الحرارة الشديدة تعلِّق المباريات الخارجية وتنقذ سينر في أستراليا
الرياضة
الحرارة الشديدة تعلِّق المباريات الخارجية وتنقذ سينر في أستراليا
اليوم 12:58
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©