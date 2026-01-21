«الإسطبلات الخاصة» تُدشن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح غد الخميس، سباق الإسطبلات الخاصة، في افتتاح فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ويتضمن 4 سباقات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وينطلق سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في الساعة السابعة صباحاً، ويقام في اليوم الثاني «الجمعة» سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة.

وتبلغ مسافة سباق الإسطبلات الخاصة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30 كلم، ثم الثالثة بالأعلام الخضراء وتبلغ مسافتها 20 كلم، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة التي ترسم بالأعلام البيضاء 20 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 50 و60 دقيقة.

ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع عن 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وشهدت قرية بوذيب إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفرسان والفارسات، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.

وتتوقف السباقات يوم السبت لتستأنف يوم الأحد بسباقي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، وسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 160 كيلو متراً، المصنف دولياً بنجمتين، والذي يُقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 80 كلم.