كأس رئيس الدولة يفتح أبواب الإثارة في ربع النهائي

كأس رئيس الدولة يفتح أبواب الإثارة في ربع النهائي
21 يناير 2026 19:10

 

معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر مباريات الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في خطوة تؤكد اقتراب البطولة من محطتها الأكثر توهجاً، مع احتدام المنافسة بين 8 فرق تتطلع لبلوغ نصف النهائي وتثبيت أحلامها في منصة التتويج الأغلى.
البطولة تدخل مرحلتها الحاسمة تحت شعار «لا مجال للخطأ»، فمباراة واحدة قد تقلب كل الحسابات، وتحوّل الطموح إلى إنجاز، أو تُنهي المسار عند أول منعطف صعب.

ومع فتح باب التذاكر، تبدو المدرجات على موعد مع وجبات كروية ساخنة تجمع بين الخبرة والحلم، وبين الكبار والراغبين في صناعة المفاجأة.
يفتتح العين مشواره في هذا الدور بمواجهة دبا 31 يناير الجاري على ملعب استاد راشد، في لقاء يتسلح فيه «الزعيم» بخبرة البطولات ورغبته في المضي بعيداً نحو اللقب، بينما يدخل دبا المواجهة بروح الباحث عن طريق إيجابي، وطموح جديد قد يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل.
وفي اليوم التالي 1 فبراير المقبل، ستتجه الأنظار إلى استاد عجمان حيث يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان في اختبار لا يقل صعوبة، خاصة مع رغبة كل طرف في خطف بطاقة العبور، بالإضافة للتغييرات الفنية التي قامت بها شركة الكرة لفريق الخور، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب حسن العبدولي والتعاقد مع الكرواتي دامير كرزنار.
كما يستضيف استاد هزاع بن زايد مواجهة تحمل عنوان «الضغط على الكبير والحرية للصاعد»، عندما يلتقي الوحدة مع دبي يونايتد، الفريق الوافد من دوري الأولى بمشروع استثماري ضخم يقوده المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، بعد مفاجأة مدوية بإقصاء الشارقة «ملك الكأس» من دور الـ16، ما يمنح اللقاء طابعا استثنائيا.
وتُختتم مواجهات ربع النهائي يوم 2 فبراير المقبل، بمباراة قوية تجمع بني ياس والجزيرة على استاد الوحدة، في ديربي مرتقب يرفع سقف الإثارة حتى صافرة النهاية.

