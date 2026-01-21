«الشارقة الرياضي» ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تبحث التعاون



الشارقة (وام)



بحث مجلس الشارقة الرياضي مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بمقر المجلس، مع وفد برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي.

حضر اللقاء حنان المحمود، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام للمجلس وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللواء الدكتور محمد المر، وقيس الظالعي، وعبدالعزيز السلمان، إضافة إلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، ورئيس لجنة رعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد البدور، مدير مكتب معالي وزير الرياضة.