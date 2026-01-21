الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

100 لاعب في النسخة الـ 44 لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة

21 يناير 2026 19:59


الشارقة (وام)
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة النسخة الـ 44 من بطولة الشرطة للرماية على ميادين الرماية بمعسكر الخضيرة في إمارة الشارقة وتستمر حتى 29 يناير الجاري، وشهدت مسابقة الرماية التكتيكية للعنصرين منافسات اتسمت بالدقة والاحترافية بمشاركة 100 لاعب يمثلون 11 فريقاً من القيادات الشرطية بالدولة إلى جانب فريق منتخب شرطة جمهورية كازاخستان وذلك في إطار تعزيز المشاركة الدولية.
ويتنافس اللاعبون على 12 سيناريو ضمن ميادين تكتيكية أُعدّت وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية وتُحتسب النتائج وفق دقة الإصابة وسرعة التنفيذ وكفاءة التعامل مع الأهداف المتنوعة ومن خلال أوضاع الرماية المختلفة مع الالتزام التام باشتراطات وإجراءات السلامة المعتمدة.
وأوضح العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية رئيس فريق عمل تنظيم بطولة الرماية السنوية أن البطولة شهدت منذ انطلاقها منافسات اتسمت بروح عالية من التحدي والالتزام عكست المستوى المتقدم لمنتسبي القيادات الشرطية وأسهمت في تعزيز مفاهيم ثقافة التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات والروح الرياضية مشيداً بالتنظيم المتميز من اتحاد الشرطة الرياضي والجهود المبذولة لإنجاح البطولة.
وأشار إلى أن اليوم الأخير من البطولة سيشهد إقامة مسابقة تحدي السرعة ومسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية وبالمسدس.

