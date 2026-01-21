للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل

عمرو عبيد (القاهرة)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأخيرة، التي اقتصرت على نجوم المنتخبات الـ3 الأولى في الترتيب النهائي فقط، وهو ما لم يحدث منذ عقد زمني كامل، إذ تكرر ذلك المشهد في نُسخة 2015 فقط، بينما تنوعت الاختيارات الفنية في البطولات اللاحقة، لتشمل 6 منتخبات في بطولة 2017، مقابل 5 في 2021 و2023، بينما وقع اختيار اللجنة على نجوم 4 منتخبات في «كان 2019».

وغاب لاعبو المنتخب المصري، رابع بطولة كأس الأمم الأخيرة، عن اختيارات «بيست 11»، مثلما حدث مع نجوم غينيا الاستوائية، صاحب المركز الرابع في نُسخة 2015، رغم وجود خافيير بالبوا ضمن أفضل هدافي البطولة آنذاك، وبذلك يغيب نجوم «الفراعنة» عن تشكيلة «الأفضل» للمرة الثالثة في آخر 5 نُسخ، إذ لم تدعم ال4 أهداف التي أحرزها الجناح المصري، محمد صلاح، موقفه في تلك الاختيارات، بحسب آراء خُبراء «الكاف».

ومنذ عام 2017، اكتفى نجوم «الفراعنة» بالظهور مرتين في التشكيلة المثالية للبطولة القارية، وقتما أنهى المنتخب المصري نُسخة الجابون وصيفاً للكاميرون، واختير آنذاك محمد صلاح والمدافع أحمد حجازي ضمن أفضل 11 لاعباً فيها، ثم عاد صلاح بوصافة بطولة 2021 أيضاً، ليدخل التشكيل المثالي، مع مواطنيه، محمد عبد المنعم ومحمد النني.

ولم يكن غريباً ألا يظهر أي اسم مصري في بطولة 2019، التي احتضنها «الفراعنة» نفسه، بسبب الإقصاء الغريب من دور ال16 آنذاك، الذي تكرر في نُسخة 2023، عندما خرج من نفس المرحلة على يد الكونغو الديمقراطية، وهو ما يختلف تماماً عن الوضع في البطولة الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب المصري المركز الرابع، ولم يُقنع أي من لاعبيه اللجنة المسؤولة عن اختيار «توب 11».

بالعودة إلى اختيارات «الكاف» في النُسخ السابقة خلال العقد الأخير، ربما تبدو حالة «الفراعنة» غريبة بعض الشيء، وقد لا تكون كذلك، حسب تقييم مستوى المنتخب المصري بصورة فنية عامة خلال البطولة، إلا أن البطولات الماضية شهدت وجود لاعبين من منتخبات لم تبلغ نصف النهائي، وبعضها احتل المركز الرابع أيضاً، وإن كان لبعض هؤلاء النجوم «وضع خاص» في كل بطولة.

ففي نُسخة 2017، اختير جونيور كابانانجا ضمن التشكيلة المثالية، رغم خروج الكونغو الديمقراطية من دور ال8، لكنه كان هدافاً للبطولة برصيد 3 أهداف، في حين انضم المدافع كارا مبودجي للقائمة، بعدما غادر مع السنغال من نفس الدور، وكان «ثُنائي» غانا، مبارك واكاسو وكريستيان آتسو، ضمن التشكيلة، بينما كان «النجوم السمراء» رابع الترتيب النهائي.

وفي عام 2019، اقتحم التونسي ياسين مرياح «البيست 11»، علماً بأن «نسور قرطاج» كان رابعاً أيضاً، وهو ما تكرر مع بوركينا فاسو في 2021، حيث ظهر لاعباه بلاتي توريه وإدموند تابسوبا في القائمة، بجانب أشرف حكيمي، رغم خروج المغرب من رُبع النهائي.

أما في النُسخة السابقة، 2023، فقد اختير ثُنائي الكونغو الديمقراطية، رابع البطولة، شانسيل مبيمبا ويوان ويسا، ضمن التشكيلة المثالية، بجانب إيميليو إنسوي الذي غادر مع غينيا الاستوائية من دور ال16، لكنه كان هداف البطولة برصيد 5 أهداف.