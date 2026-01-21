تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم «الأربعاء»، بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسِس إسطبلات الشراع.

ويستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي فعاليات البطولة التي تستمر حتى الأحد المقبل، وتُعد بطولة الشراع هي أولى دوليات القفز من فئة الأربع نجوم بالموسم الإماراتي، وتأتي في نسختها التاسعة عامرة بـ34 منافسة، يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف يورو، للحدث الرئيس وما يتزامن معه من بطولات ومنافسات دولية، تقام بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتضمن البطولة لفئة الأربع نجوم، 7 منافسات، مجموع جوائزها 528.200 يورو، والبطولة الدولية من فئة النجمتين تتألف من 9 منافسات، والبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6-7) سنوات، ثلاث منها لكل فئة عمرية، و3 منافسات دولية لفرسان القفز من فئة الشباب عمر 25 سنة وما دون، و3 منافسات دولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز)، و3 منافسات لفئة الفرسان المبتدئين.

ويتولى تحكيم البطولة لجنتي تحكيم يرأسهما الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، بمعاونة 9 محكّمين دوليين، بالإضافة إلى حكم دولي موفد الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب «الشراع» البطولة الدولية الأولى من فئة الأربع نجوم بالموسم الإماراتي، مشاركة نخبة الفرسان من نجوم ميادين القفز العالمية، للاستفادة القصوى مما تطرحه البطولة من منافسات عالية المستوى، وقيّمة الجوائز.

وعلى الميدان الرملي الثاني، انطلقت الجولة البرونزية، أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز 120 سم، وتنافس فيها 66 مشاركاً، وأكمل المرحلتين 17 فارساً دون خطأ، وكانت الغلبة لفارسنا سيف عويضة الكربي والجواد «نمبر فايف بي»، محرزاً الفوز الأول في النسخة التاسعة لبطولة الشراع الدولية، وأكمل الكربي المرحلة الثانية بزمن بلغ 25.27 ثانية، وحلّ ثانياً الفارس السوري ليث غريب، مع الفرس «أليت دو بونتس»، وأنهى المرحلة الثانية خلال 25.39 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الإماراتي أيضاً عمر عبد الله الحسيني والجواد «هارلم غاريت»، خلال 27.17 ثانية.

وعلى الميدان الرملي الرئيس، جرت أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات «كلاسيك»، بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز الـ125 سم، وتنافس فيها 14 خيلاً، منها 8 خيول عبرت المرحلتين دون خطأ، وجائزة المركز الأول ذهبت إلى الفرس «تبالوغا بي إل»، بقيادة الفارس السوري أسامة الزبيبي، وأنهت المرحلة الثانية في 32.61 ثانية، ونالت المراكز من الثاني وحتى الرابع خيول القفز الصغيرة من دولة الإمارات، وحاز جائزة المركز الثاني الجواد «بينك فلويد في آند في» بقيادة فارسنا سيف عويضة الكربي، بزمن المرحلة الثانية 33.77 ثانية، والفرس «دوبيل بلي» أحرزت المركز الثالث بقيادة فارسنا سالم أحمد السويدي، والزمن 35.31 ثانية.

وفي المنافسة الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات (كلاسيك)، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ130 سم، شارك 28 خيلاً، وانحصر التنافس بين 11 منها أكملت المرحلتين دون خطأ، وجاءت الغلبة للجواد «أوبورتيونيتي» بقيادة الفارس البريطاني أليكساندر ماكلين، وأنهى المرحلة الثانية في 32.73 ثانية، ومن بعده توّجت خيول الإمارات بالمركزين الثاني والثالث، عبر الفرس «سيلينا 235» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، خلال 33.20 ثانية، والجواد «إيريل زد» بقيادة فارسنا حميد عبد الله المهيري، بزمن بلغ 33.67 ثانية.