165 رامياً ورامية يشاركون في بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» للشوزن



العين (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن، مشاركة 165 رامياً ورامية من 26 دولة في منافساتها التي ينظمها اتحاد الرماية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأكدت أن البطولة التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية خلال الفترة من 22 إلى 30 يناير الحالي، ستشهد مشاركة 26 رامياً ورامية من الإمارات، بالإضافة إلى رماة من دول عربية وخليجية وبقية أنحاء العالم.

وكشفت عن اعتماد 15 من الحكام الدوليين، في إدارة منافساتها، من بينهم 6 من الإمارات، وبدء وصول الرماة إلى منطقة العين اعتباراً من يوم غد الخميس، تمهيداً للانخراط في التدريبات الأولى لرماة الاسكيت على مدار يومي الجمعة والسبت، وصولاً إلى انطلاق منافسات هذه الفئة يومي 25 و26 يناير، تعقبها تدريبات رماة «التراب» يومي 27 و28 يناير، لخوض منافساتها يومي 29 و30 يناير.

وقال محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، إن البطولة تعد من أولى الفعاليات التنافسية الدولية التي ستشهد تطبيق القوانين واللوائح الدولية بتحديثاتها الجديدة، والمعتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي.

وأضاف أن حرص لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، على حضور فعاليات البطولة، ووجوده المقرر في المؤتمر الصحفي السبت المقبل، يجسدان الاهتمام الدولي الرفيع بهذه البطولة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع الشركاء الإستراتيجيين في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، واجتياز ميادين المنافسات لجميع إجراءات التدقيق والاعتماد من قبل محمد وهدان رئيس لجنة الشوزن في الاتحاد الدولي للرماية.