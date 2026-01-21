الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الشارقة: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري

مدرب الشارقة: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري
21 يناير 2026 22:23

 

الدوحة (د ب أ)
أكد البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الشارقة، صعوبة مواجهة الغرافة القطري في كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، وقال مورايس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة «إنها مباراة نهائية بكل المقاييس، وبغض النظر عن نوع البطولة فإن هدفنا دائماً هو الفوز».
أضاف المدرب البرتغالي «مثل هذه المباريات قد تنتهي بالتتويج بلقب، ولذلك سيبذل الفريق كل ما لديه من أجل إحراز الكأس، نريد أن ننافس بطريقة تمكننا من الفوز مهما كانت الظروف».
وتابع «لقد اجتهدنا كثيراً خلال الفترة الماضية، والعمل الذي قمنا به سيظهر داخل أرض الملعب». واصل «نعلم أن الغرافة فريق صعب وقوي، لكن ما يهمنا هو التعامل مع الفريق المنافس ككل، وليس التركيز على إيقاف لاعب بعينه».
واستطرد «رغم ذلك، يمتلك الفريق القطري إمكانيات فردية مميزة، مثل خوسيلو، الذي سبق له اللعب في ريال مدريد، ويعد اللاعب الأكثر تهديداً، لكن تركيزنا الأساسي سيكون على أدائنا».
واختتم خوسيه مورايس تصريحاته «أنا معتاد على المنافسة من أجل الفوز، واللعب على ملعب الغرافة لن يكون عائقاً أمام تحقيق اللقب».

أخبار ذات صلة
البرازيلي لياندرينيو يدشّن مشواره مع دفاع الشارقة
الشارقة والغرافة.. حوار برتغالي على لقب السوبر
الشارقة
الغرافة القطري
كأس السوبر الإماراتي القطري
فريق الشارقة
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©