مدرب الشارقة: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري

الدوحة (د ب أ)

أكد البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الشارقة، صعوبة مواجهة الغرافة القطري في كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، وقال مورايس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة «إنها مباراة نهائية بكل المقاييس، وبغض النظر عن نوع البطولة فإن هدفنا دائماً هو الفوز».

أضاف المدرب البرتغالي «مثل هذه المباريات قد تنتهي بالتتويج بلقب، ولذلك سيبذل الفريق كل ما لديه من أجل إحراز الكأس، نريد أن ننافس بطريقة تمكننا من الفوز مهما كانت الظروف».

وتابع «لقد اجتهدنا كثيراً خلال الفترة الماضية، والعمل الذي قمنا به سيظهر داخل أرض الملعب». واصل «نعلم أن الغرافة فريق صعب وقوي، لكن ما يهمنا هو التعامل مع الفريق المنافس ككل، وليس التركيز على إيقاف لاعب بعينه».

واستطرد «رغم ذلك، يمتلك الفريق القطري إمكانيات فردية مميزة، مثل خوسيلو، الذي سبق له اللعب في ريال مدريد، ويعد اللاعب الأكثر تهديداً، لكن تركيزنا الأساسي سيكون على أدائنا».

واختتم خوسيه مورايس تصريحاته «أنا معتاد على المنافسة من أجل الفوز، واللعب على ملعب الغرافة لن يكون عائقاً أمام تحقيق اللقب».