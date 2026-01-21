«لجنة رعاية المواهب الرياضية» تطلق أول بطولة للريشة الطائرة



أبوظبي (وام)



أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة، والتي ستقام خلال الفترة من 30 يناير الحالي حتى الأول من فبراير المقبل، في الصالة الرياضية لنادي مليحة.

وتقام البطولة بتنظيم اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية، ضمن خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذه البطولة تأتي ترجمة لرؤية وزارة الرياضة في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يُمثل نقطة انطلاق لسلسلة من البطولات والبرامج المخصصة لرعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأضاف أن بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة خطوة استراتيجية في مسار إعداد الأبطال وصقل المواهب، وتعكس تطلعاتنا في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في رياضات المضرب.

وأوضح أن الحدث لا يعد مجرد بطولة تنافسية، بل رسالة وطنية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة بين فئة الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء.

من جانبها، أكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن تنظيم هذه البطولة يجسد التزام الاتحاد بدوره في دعم استراتيجية اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الريشة الطائرة، مشيرة إلى أن البطولة تُعد محطة محورية لاكتشاف عناصر واعدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

ودعت جميع الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة إلى المشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي لاتحاد الريشة الطائرة سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل التسجيل وشروط المشاركة.

وتتضمن البطولة 10 فئات للمواطنين و10 فئات للجنسيات الأخرى من مختلف إمارات الدولة، وتشمل الفئات العمرية، تحت 9، و11، و13، و15، و17 عاماً للذكور والإناث.