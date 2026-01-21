السيف مسك ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن اليوم

علي معالي (دبي)

تختتم اليوم فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة أشواط الرموز الستة لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، في أمسية يترقبها عشاق سباقات الهجن، ويُعد سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح الرمز الأهم في المهرجان، إذ يمثل القمة التي تتطلع إليها أقوى الشعارات، وتبلغ جائزته المالية 3 ملايين درهم.

وتبدأ التحديات بمنافسات الإنتاج من خلال بندقية الزمول وجائزتها 1.5 مليون درهم، يليها الشوط الثاني على سيف ولي عهد دبي للحول الإنتاج وجائزته 2 مليون درهم، قبل أن ينتقل التنافس إلى رموز المحليات والمفتوح.

من ناحية أخرى، أقيمت على ميدان المرموم أمس أشواط الحول والزمول وتألقت «ترسانة» بشعار ناصر عبدالله أحمد المسند لتحسم الشوط الأول للحول المحليات.

وعاد ذات الشعار ليفرض هيبته من جديد في الشوط الثاني للحول المهجنات، عبر «يوشا»، وفي الشوط الثالث للزمول المحليات، سجّل «شاهين» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي حضوراً قوياً لينتزع الناموس.

واختتمت أشواط العمالقة بانتصار «عالي» المملوك لسيف خليفة راشد المهيري في شوط الزمول المهجنات.