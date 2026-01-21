الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«لم ترى» يحلق بالرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

خلال تتويج الفائزين في اليوم 11 لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور (وام)
22 يناير 2026 00:59

أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات اليوم الحادي عشر من النسخة الـ 13 لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الحادي عشر، عن فوز الصقر «لم ترى»، لحمدان عيسى خلفان خرباش، بالمركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح - فئة قرموشة جير- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «جميرا»، لفريق دبي، فيما حقق الصقر«جي 516»، لفريق ميدان المركز الثالث.
وتوج الصقر «الياسية»، لفريق ند الشبا بالمركز الأول في منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - قرموشة جير- فرخ، وجاء ثانياً الصقر «غياهيب»، لفريق «آر بي جي»، وثالثاً الصقر «ودعة»، لفريق «آر بي جي» أيضاً.
 وتصدر الصقر «دبليو 14»، لفريق دبي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح قرموشة جير- فرخ، وجاء ثانياً الصقر «جي 24»، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر «جي 51»، لفريق ميدان.
وتألق الصقر «جي 96»، لفريق دبي، وحصد لقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح قرموشة جير- جرناس، وجاء ثانياً الصقر«كيو 77»، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر «بيان»، لحميد محمد سعيد راشد الطاير.
 وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح قرموشة جير- جرناس، هيمنة فريق دبي على ألقابه، عبر الصقور «الكرامة»، المتوج بالمركز الأول، و«دبليو 13»، الفائز بالمركز الثاني، والصقر «آر 68» صاحب المركز الثالث.
 وتنافست صقور الإنتاج المحلي في شوط قرموشة جير - فرخ لجميع الفئات العامة، وتصدره الصقر«78»، لجمعة عبدالله الفلاحي، وجاء ثانياً الصقر «بشاير»، لعلي سالم علي سالم، وثالثاً الصقر «كي 19»، لفريق دبي.

تتويج الفائزين
توّج الفائزين في ختام المنافسات، مبارك سلطان بن هياي المنصوري، عضو مجلس إدارة النادي، بينما تتواصل غداً البطولة بإقامة أشواط العامة مفتوح فئة جير بيور- فرخ وجرناس، والإنتاج المحلي جير بيور- فرخ، وشوط الرمز على ميدان الفلاح في أبوظبي.

