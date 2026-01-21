الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الخليجية 30» تنطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة 200 سباح

22 يناير 2026 00:59

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ30 للرياضات المائية في أبوظبي، بالمركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 منتخبات خليجية هي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان.
تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة في مختلف الفئات العمرية من 10 أعوام وحتى فئة العمومي، في حدث يعكس التطور المتسارع للسباحة الخليجية، وجاهزية الإمارات لاحتضان أبرز البطولات الإقليمية والدولية.
وتُقام المنافسات على مدار أربعة أيام، بواقع فترتين، صباحية ومسائية يومياً، بما يشمل سباقات متنوعة فردية وجماعية عبر جميع الفئات العمرية، ويشارك منتخب السباحة بـ42 لاعباً في واحدة من أكبر مشاركاته، مع طموحات كبيرة لحصد المراكز المتقدمة.
ويحرص حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، على حضور هذه البطولة تأكيداً على أهميتها، ودعماً للمنافسات الخليجية.

أبوظبي
السباحة
اتحاد الرياضات المائية
الرياضات المائية
