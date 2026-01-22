البايرن يجتاز «سان جيلواز» في الطريق إلى دور الـ16

ميونيخ (رويترز)

سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفين في ثلاث دقائق ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه أونيون سان ​جيلواز البلجيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة ‌القدم، ليحجز مقعده في ​مرحلة خروج المغلوب قبل ⁠جولة ‌واحدة على النهاية.

وسجل كين هدفه الأول من ضربة رأس عند القائم القريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ⁠ركنية نفذها مايكل أوليس في ⁠الدقيقة 52.

وأضاف هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد ​تعرضه للعرقلة. وكاد قائد المنتخب الإنجليزي أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 80، لكنه سدد ركلة الجزاء الثانية في العارضة.

ولعب صاحب الأرض ​بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ‍64 بعد طرد المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي لحصوله على الإنذار الثاني.

ويحتل بايرن ميونيخ ‍المركز الثاني في مرحلة ⁠الدوري برصيد 18 نقطة ​مع تبقي جولة واحدة على النهاية، وقد ضمن ​احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة ‍إلى دور الستة عشر.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الستة عشرة مباشرة بينما تخوض الأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى 24 ‌الملحق المؤهل لدور الستة عشر.