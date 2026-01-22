برشلونة ينعش آماله في «الأبطال» برباعية سلافيا براغ

براج(د ب أ)

أنعش برشلونة الإسباني آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز 4 / 2 خارج أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري.

وأحرز أهداف برشلونة، فيرمين لوبيز "ثنائية" وداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 34 و42 و63 و70.

بينما سجل أصحاب الأرض هدفين عبر فاسيل كوشي وليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 10 و44.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة، محققاً فوزه الرابع في مرحلة الدوري، لينعش آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 لتواجده في المركز التاسع متخلفاً بفارق الأهداف عن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان حامل اللقب.

أما سلافيا براغ فتجمد رصيده عند 3 نقاط من 3 تعادلات، ليبقى في المركز 34 من أصل 36 فريقاً.

ويختتم برشلونة مشواره في مرحلة الدوري باستقبال كوبنهاجن الدنماركي يوم الأربعاء المقبل، وفي نفس اليوم يلتقي سلافيا براغ مع مضيفه بافوس القبرصي.

يذكر أن الأندية التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى، سوف تصعد مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على الأندية الحاصلة من المراكز التاسع حتى الـ24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.