الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يقترب من دور الـ 16 بثلاثية مارسيليا

ليفربول يقترب من دور الـ 16 بثلاثية مارسيليا
22 يناير 2026 08:29

مرسيليا(رويترز)
مدد ليفربول سلسلة عدم خسارته في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، واقترب خطوة أخرى من التأهل ​لدور الستة عشر في دوري أبطال ‌أوروبا لكرة القدم، بفوزه 3-​صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا.
وسجل دومينيك سوبوسلاي وكودي خاكبو هدفين، بالإضافة إلى هدف أحرزه جيرونيمو رولي في مرماه، ليرتفع ⁠رصيد فريق المدرب أرني سلوت إلى ⁠15 نقطة، مما جعله في مركز جيد ضمن الثمانية الأوائل قبل ​الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. ورغم الخسارة، لا يزال مرسيليا ينافس على التأهل لملحق دور الستة عشر برصيد تسع نقاط.
ويسافر ​الفريق المنافس في ‍الدوري الفرنسي لمواجهة كلوب بروج في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري، وهو بحاجة إلى نتيجة ‍إيجابية لمواصلة مشواره الأوروبي، بينما ⁠يستضيف ليفربول فريق ​قرة باغ، وهو يعلم أن انتصاراً آخر سيضمن ​له التأهل لدور الستة عشر.
وبدا ‍ليفربول في قمة مستواه بعد فترة صعبة في وقت سابق من الموسم، في حين ظهر تواضع مستوى مرسيليا مرة أخرى في ‌أكبر بطولة أوروبية للأندية. 

أخبار ذات صلة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
محمد صلاح
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©