ليفربول يقترب من دور الـ 16 بثلاثية مارسيليا

مرسيليا(رويترز)

مدد ليفربول سلسلة عدم خسارته في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، واقترب خطوة أخرى من التأهل ​لدور الستة عشر في دوري أبطال ‌أوروبا لكرة القدم، بفوزه 3-​صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا.

وسجل دومينيك سوبوسلاي وكودي خاكبو هدفين، بالإضافة إلى هدف أحرزه جيرونيمو رولي في مرماه، ليرتفع ⁠رصيد فريق المدرب أرني سلوت إلى ⁠15 نقطة، مما جعله في مركز جيد ضمن الثمانية الأوائل قبل ​الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. ورغم الخسارة، لا يزال مرسيليا ينافس على التأهل لملحق دور الستة عشر برصيد تسع نقاط.

ويسافر ​الفريق المنافس في ‍الدوري الفرنسي لمواجهة كلوب بروج في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري، وهو بحاجة إلى نتيجة ‍إيجابية لمواصلة مشواره الأوروبي، بينما ⁠يستضيف ليفربول فريق ​قرة باغ، وهو يعلم أن انتصاراً آخر سيضمن ​له التأهل لدور الستة عشر.

وبدا ‍ليفربول في قمة مستواه بعد فترة صعبة في وقت سابق من الموسم، في حين ظهر تواضع مستوى مرسيليا مرة أخرى في ‌أكبر بطولة أوروبية للأندية.