ليفربول يقترب من دور الـ 16 بثلاثية مارسيليا

مرسيليا(رويترز)
مدد ليفربول سلسلة عدم خسارته في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، واقترب خطوة أخرى من التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا.
وسجل دومينيك سوبوسلاي وكودي خاكبو هدفين، بالإضافة إلى هدف أحرزه جيرونيمو رولي في مرماه، ليرتفع رصيد فريق المدرب أرني سلوت إلى 15 نقطة، مما جعله في مركز جيد ضمن الثمانية الأوائل قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. ورغم الخسارة، لا يزال مرسيليا ينافس على التأهل لملحق دور الستة عشر برصيد تسع نقاط.
ويسافر الفريق المنافس في الدوري الفرنسي لمواجهة كلوب بروج في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري، وهو بحاجة إلى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره الأوروبي، بينما يستضيف ليفربول فريق قرة باغ، وهو يعلم أن انتصاراً آخر سيضمن له التأهل لدور الستة عشر.
وبدا ليفربول في قمة مستواه بعد فترة صعبة في وقت سابق من الموسم، في حين ظهر تواضع مستوى مرسيليا مرة أخرى في أكبر بطولة أوروبية للأندية.