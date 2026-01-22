تشيلسي ينجو من «مطب بافوس» ويترقب اختبار نابولي

لندن(د ب أ)

فاز تشيلسي الإنجليزي بشق الأنفس على ضيفه بافوس القبرصي بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصمد الفريق القبرصي لمدة 78 دقيقة في ملعب ستامفورج بريدج معقل الفريق اللندني. وانتزع تشيلسي نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 78، سجله لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وحقق تشيلسي فوزه الرابع في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر. ولكن تشيلسي يتساوى في رصيد النقاط مع كل من باريس سان جيرمان حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد صاحبي المركزين السادس والسابع، وكذلك برشلونة صاحب المركز التاسع.

وفي الجولة الأخيرة التي ستقام جميع مبارياتها الـ18 في توقيت واحد يوم الأربعاء المقبل، سيخوض تشيلسي اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي. أما بافوس القبرصي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 30 من أصل 36 فريقاً، لتضيع آخر آماله في التأهل، وسيلعب على أرضه في الجولة الأخيرة أمام سلافيا براج التشيكي.