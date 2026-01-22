الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي ينجو من «مطب بافوس» ويترقب اختبار نابولي

تشيلسي ينجو من «مطب بافوس» ويترقب اختبار نابولي
22 يناير 2026 08:31

لندن(د ب أ)
فاز تشيلسي الإنجليزي بشق الأنفس على ضيفه بافوس القبرصي بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصمد الفريق القبرصي لمدة 78 دقيقة في ملعب ستامفورج بريدج معقل الفريق اللندني. وانتزع تشيلسي نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 78، سجله لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى.
وحقق تشيلسي فوزه الرابع في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر. ولكن تشيلسي يتساوى في رصيد النقاط مع كل من باريس سان جيرمان حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد صاحبي المركزين السادس والسابع، وكذلك برشلونة صاحب المركز التاسع.
وفي الجولة الأخيرة التي ستقام جميع مبارياتها الـ18 في توقيت واحد يوم الأربعاء المقبل، سيخوض تشيلسي اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي. أما بافوس القبرصي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 30 من أصل 36 فريقاً، لتضيع آخر آماله في التأهل، وسيلعب على أرضه في الجولة الأخيرة أمام سلافيا براج التشيكي.

أخبار ذات صلة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
تشيلسي
نابولي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©