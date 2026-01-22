مبابي على بُعد 7 أهداف من تحطيم رقم رونالدو القياسي!

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، الذي طبق الموسم الماضي، يقابل بآراء متباينة من المشجعين في أنحاء أوروبا، لكنه يضمن في نهاية المطاف زيادة عدد المباريات، وهو ما يعني زيادة عدد الأهداف.

وتتضمن المرحلة الجديدة من الدوري 8 مباريات "زيادة بمقدار مباراتين أكثر من مرحلة المجموعات السابقة" إضافة إلى جولة فاصلة تضيف 16 مباراة أخرى، وقد استغل العديد من المهاجمين هذه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف، وعلى رأسهم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.

وسجل الفرنسي هدفين في مرمى فريقه السابق موناكو في فوز ساحق لريال مدريد بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في هذه النسخة من البطولة.

اللافت للنظر أن هذه الأهداف جاءت في 6 مباريات فقط. وهذا يعني أن مبابي قد يكون عازماً بالفعل على تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، لا يزال أمامه الكثير لينجزه. فمن هم أفضل 10 لاعبين من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، ويتصدر القائمة الهداف التاريخي للبطولة، كريستيانو رونالدو. سجل الأسطورة البرتغالية 17 هدفاً في موسم 2013/14، ليقود ريال مدريد للفوز بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا.

والمثير للدهشة أن رونالدو يحتل المركزين الثاني والثالث أيضاً، حيث سجل 16 هدفًا في موسم 2015/16، و15 هدفاً في موسم 2017/18، أما المركز الرابع فيأتي من نصيب روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 15 هدفاً مع بايرن ميونيخ في موسم 2019/20، بينما سجل كريم بنزيمة 15 هدفاً مع ريال مدريد في موسم 2021/22.

ويحتل الأسطورة ليونيل ميسي المركز السادس، بعد أن سجل 14 هدفاً في موسم 2011/12، لكن برشلونة لم يفز بدوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم.

ويعود ليفاندوفسكي إلى المركز السابع، بعد أن سجل 12 هدفاً في موسم 2021/22. ويحتل رافينيا لاعب برشلونة وسيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند المركزين الثامن والتاسع، بعد أن سجل كل منهما 13 هدفاً في الموسم الماضي. ويختتم قائمة العشرة الأوائل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي بـ 12 هدفاً مع مانشستر يونايتد موسم 2002/03.

ويحتل مبابي حالياً المركز السابع عشر في القائمة برصيد 11 هدفاً، وقد يخوض ما يصل إلى 10 مباريات أخرى، إذا هبط ريال مدريد إلى الملحق، ثم وصل إلى المباراة النهائية.