سباق الأندية الأوربية على مواقع التواصل.. الريال في القمة

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يعد سباق الفوز بالألقاب هو المنافسة الوحيدة التي تخوضها أندية كرة القدم. بينما سيظل الفوز بالمباريات ورفع الكؤوس هو الهدف الأسمى لأي مشجع كرة قدم عاقل، فإن كبار المسؤولين في مجلس الإدارة تزايد اهتمامهم بتسويق النادي ومدى انتشاره عبر الإنترنت.

وفي الوقت الحاضر، تتنافس أندية النخبة في دوري أبطال أوروبا على جذب الانتباه على منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، وتعد الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول وأرسنال من بين الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيها يمتلك أكبر عدد من المتابعين؟.

ووضع موقع موقع Sporting Pedia.، ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا الـ 36 هذا الموسم حسب عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، إلا أن ريال مدريد وبرشلونة هما من يمتلكان أكبر قاعدة جماهيرية على المنصات الرئيسية، ويملك الفريقان ضعف عدد متابعي الناديين الثالث والرابع الأكثر متابعة مجتمعين (باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي).

ويحتل قطبا الدوري الإسباني المركزين الأول والثاني على التوالي على منصات التواصل الاجتماعي؛ إكس، وفيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، ويتمتع ريال مدريد بقاعدة جماهيرية ضخمة تضم 180 مليون متابع على إنستجرام، و132 مليون على فيسبوك، و69 مليون على تيك توك، و48 مليون على منصات التواصل الاجتماعي "إكس"، وتقارب قاعدة جماهير ريال مدريد وحدها (430.5 مليون) مجموع جماهير أصغر 27 نادياً في التصنيف، من توتنهام إلى بودو جليمت.

ويتجلى مدى انتشار الدوري الإنجليزي الممتاز في كون نصف أندية المراكز العشرة الأولى إنجليزية، حيث يمتلك مانشستر سيتي، أكبر قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي بين جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 164 مليون متابع.

ويتجاوز عدد متابعي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام حاجز المئة مليون متابع، إلى جانب عمالقة القارة مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وفي المقابل، لا تزال 5 أندية صغيرة نسبياً دون المليون متابع عبر المنصات الأربع، وهي سلافيا براج (0.91 مليون)، ورويال يونيون سان جيلواز (0.88 مليون)، وكارباج (0.52 مليون)، وبافوس (0.32 مليون)، وبودو/جليمت (0.29 مليون).

ويتضح حجم الفارق بين ريال مدريد وبودو/جليمت، حيث يفوق عدد متابعي الأول على وسائل التواصل الاجتماعي عدد متابعي الثاني بأكثر من 1400 ضعف.