الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينيسيوس يستعد لتحطيم رقم رونالدو الصعب

فينيسيوس يستعد لتحطيم رقم رونالدو الصعب
22 يناير 2026 10:06

معتز الشامي (أبوظبي)
على مدار السنوات العشر الماضية، كان فينيسيوس جونيور اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 25 هدفاً وقدم أكثر من 25 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن يسعى لتحطيم أحد أرقام كريستيانو رونالدو القياسية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم، فإن العامين الماضيين لم يكونا رحلة سهلة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 25 عاماً، وفي موسم 2023-2024، كان الجناح البرازيلي في قمة مستواه، وكان العالم يبدو وكأنه بين يديه، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لديه إحصائياً أفضل موسم له حتى الآن.
وبناء على ذلك، كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية في نظر معظم الناس، لكنه خسر الجائزة في النهاية أمام رودري لاعب مانشستر سيتي، وبعد خسارته، لجأ البرازيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وقال: "سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم ليسوا مستعدين"، وكافح فينيسيوس لاستعادة نفس المستويات التي أظهرها في موسم 2023-2024، وبكتابة تلك الرسالة، وضع نفسه في موقف صعب.
وخلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ليفانتي، تعرض البرازيلي فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة من جماهير فريقه.
ويحق لجماهير ريال مدريد الشعور بالاستياء من الموسم حتى الآن، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة والخروج من كأس الملك على يد ألباسيتي، أحد فرق الدرجة الثانية، وفي حين أن العديد من اللاعبين كانوا سينهارون تحت ضغط صيحات الاستهجان من جماهيرهم، إلا أن فينيسيوس تعامل مع الأمر بهدوء وثقة.
وقدم فينيسيوس أداءً استثنائياً أمام موناكو، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين في فوز ريال مدريد الساحق 6-1.
وبفضل تمريرتيه الحاسمتين، يحتل فينيسيوس المركز السابع مناصفة مع توماس مولر وتشافي في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 30 تمريرة حاسمة.
ولا يزال رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة برصيد 42 تمريرة، ولكن مع اقتراب فينيسيوس من تحطيم هذا الرقم القياسي بفارق 12 تمريرة فقط، فإنه يملك فرصة كبيرة لذلك قبل اعتزاله.

 

أخبار ذات صلة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
رونالدو
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©