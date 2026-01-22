فينيسيوس يستعد لتحطيم رقم رونالدو الصعب

معتز الشامي (أبوظبي)

على مدار السنوات العشر الماضية، كان فينيسيوس جونيور اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 25 هدفاً وقدم أكثر من 25 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن يسعى لتحطيم أحد أرقام كريستيانو رونالدو القياسية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم، فإن العامين الماضيين لم يكونا رحلة سهلة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 25 عاماً، وفي موسم 2023-2024، كان الجناح البرازيلي في قمة مستواه، وكان العالم يبدو وكأنه بين يديه، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لديه إحصائياً أفضل موسم له حتى الآن.

وبناء على ذلك، كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية في نظر معظم الناس، لكنه خسر الجائزة في النهاية أمام رودري لاعب مانشستر سيتي، وبعد خسارته، لجأ البرازيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وقال: "سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم ليسوا مستعدين"، وكافح فينيسيوس لاستعادة نفس المستويات التي أظهرها في موسم 2023-2024، وبكتابة تلك الرسالة، وضع نفسه في موقف صعب.

وخلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ليفانتي، تعرض البرازيلي فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة من جماهير فريقه.

ويحق لجماهير ريال مدريد الشعور بالاستياء من الموسم حتى الآن، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة والخروج من كأس الملك على يد ألباسيتي، أحد فرق الدرجة الثانية، وفي حين أن العديد من اللاعبين كانوا سينهارون تحت ضغط صيحات الاستهجان من جماهيرهم، إلا أن فينيسيوس تعامل مع الأمر بهدوء وثقة.

وقدم فينيسيوس أداءً استثنائياً أمام موناكو، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين في فوز ريال مدريد الساحق 6-1.

وبفضل تمريرتيه الحاسمتين، يحتل فينيسيوس المركز السابع مناصفة مع توماس مولر وتشافي في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 30 تمريرة حاسمة.

ولا يزال رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة برصيد 42 تمريرة، ولكن مع اقتراب فينيسيوس من تحطيم هذا الرقم القياسي بفارق 12 تمريرة فقط، فإنه يملك فرصة كبيرة لذلك قبل اعتزاله.