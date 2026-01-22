حاملة لقب أستراليا للتنس تنجو من «مصيدة كروجر»

ملبورن(رويترز)

تغلبت ماديسون كيز حاملة اللقب على صعوبات واجهتها في المجموعة الثانية، لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة ​للتنس بفوزها 6-1 و7-‌5 على مواطنتها الأميركية آشلين كروجر ​في ملبورن بارك اليوم ⁠الخميس.

وكانت ‌اللاعبة (30 عاماً) مرة أخرى غير مقنعة في فوزها، بعد يومين من معاناتها في الفوز ⁠في الدور الأول على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا ⁠التي تشارك لأول مرة في بطولة كبرى.

واحتاجت كيز إلى 23 ​دقيقة فقط لحسم المجموعة الافتتاحية لصالحها من خلال عرض واثق، شهد تحقيق اللاعبة الأميركية لسبع نقاط فوز مباشر والاستفادة من ​كل محاولات كسر ‍الإرسال الثلاث ضد مواطنتها في بداية المباراة من جانب واحد.

لكن المصنفة التاسعة عالمياً حالياً سمحت ‍للشكوك بالتسلل إلى طريقة لعبها ⁠في المجموعة الثانية، ​حيث منحت كروجر الفرصة لكسر إرسالها مرتين مع ​سلسلة من الأخطاء المزدوجة، التي ‍سمحت لمنافستها البالغة من العمر 21 عاماً بالتقدم بفارق ثلاثة أشواط.

ومع ذلك، ردت كيز بالفوز بخمسة أشواط متتالية لتحسم نتيجة المباراة وتتأهل ‌إلى الدور التالي.