«ثاندر» يعزز الانتصارات ويضيف «باكس» إلى الضحايا

واشنطن(أ ب)

سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 40 نقطة وسبع متابعات ومرر 11 تمريرة حاسمة، ليقود أوكلاند سيتي ثاندر للفوز على ميلواكي بكس 122 / 102 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دوري السلة الأميركي.

وفاز فريق ثاندر في سبع مباريات من آخر ثمان مباريات رغم أن الفريق يفتقد جهود جايلن ويليامز (شد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن)، وآيزايا هارتنشتاين (شد في عضلة الساق اليمنى)، وأليكس كاروسو (شد في العضلة المقربة اليمنى)، وآرون ويجينز (آلام في أعلى الفخذ الأيمن)، وجايلين ويليامز (كدمة في العضلة الألوية اليسرى).

وسجل أجاي ميتشيل 18 نقطة لفريق ثاندر في الشوط الأول، حيث لعب 25 دقيقة فقط قبل أن يخرج مصاباً بكدمة في الفخذ، وأضاف كينريتش وليامز 18 نقطة.

وفي المقابل سجل جيانيس أنتيتوكونمبو 19 نقطة و14 متابعة ومرر سبع تمريرات حاسمة لفريق ميلواكي.

وافتقد ميلووكي باكس خدمات مايلز تيرنر بسبب التواء في الكاحل الأيسر، وكيفن بورتر جونيور بسبب الإصابة.

ونتيجة لإصابة بورتر لعب كول أنتوني لوقت أطول، وسجل 17 نقطة بعد مشاركته من مقاعد البدلاء، وأضاف بوبي بورتيس 15 نقطة ومرر تسع تمريرات حاسمة.

وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على شارلوت هورنيتس 94 / 87، بوسطن سلتيكس على إنديانا بيسرز 119 / 104، ونيويورك نيكس على بروكلين نتس 120 / 66.

كما فاز ديترويت بيستونز على نيو أورليانز بيليكانز 112 / 104، وأتالانتا هوكس على ممفيس جريزليس 124 / 122، وتورنتو رابتورز على ساكرامنتو كينجز 122 / 109.