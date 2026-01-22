«شجرة التين البرازيلي» تنقذ ديوكوفيتش في أستراليا للتنس

ملبورن(أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الخميس بفوزه السهل على الإيطالي فرانشيسكو مايستريلي 6-3 و6-2 و6-2 بمساعدة من شجرة تين.

ويشتهر الصربي باستعداداته غير المألوفة قبل المباريات، حيث أقدم هذه المرة على معانقة شجرة تين برازيلية في حدائق ملبورن.

قال اللاعب البالغ 38 عاماً المصنف الأول عالمياً سابقاً والحائز على 10 ألقاب أسترالية، وهو رقم قياسي "هي أقدم أصدقائي هنا في ملبورن".

وأضاف "لقد كانت سنداً لي في أوقات ضعفي ومؤنسة لي. هي علاقة رائعة، فالطبيعة حليف قوي".

وتابع "تربطنا صداقة تمتد لأكثر من 20 عاماً".

ويواجه الصربي الذي يراهن على تعزيز رقمه القياسي في عدد الانتصارات في الجراند سلام إلى 25 لقباً، إما الصيني جونشينغ شانغ (318) أو الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب (75).

وكان ديوكو عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي كانت تنفرد به الأسترالية مارجريت كورت برصيد 24 لقباً، بفوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023.

في أجواء مشمسة، ولكن بدرجات حرارة أقل بكثير من الأيام الأخيرة، بدا المصنف رابعاً عالمياً مصمماً على حسم المباراة بأسرع وقت ممكن.

لعب ديوكوفيتش في وقت مبكر من بعد الظهر على ملعب رود ليفر أرينا، بدلاً من موعده المعتاد في المساء وتقدم سريعاً بنتيجة 5-2.

قاوم اللاعب الإيطالي المصنف 141 رغم مواجهته العديد من فرص حسم المجموعة، قبل أن ينهي ديوكوفيتش المجموعة الأولى في 47 دقيقة.

لم يكن أداء ديوكوفيتش بالقوة نفسها التي كان عليها عندما فاز في مباراته الأولى في الدور الأول بالنتيجة ذاتها.

رغم ذلك، بدا متفوقاً بشكل واضح على منافسه الشاب البالغ 23 عاماً الذي لم يكن في مستواه.

وكسر ديوكوفيتش إرسال مايستريلي الذي كان يخوض أول بطولة كبرى له، في بداية المجموعة الثانية وأعاد الكرّة مرات عدة في الثالثة، ليتأهل بسهولة إلى الدور الثالث.

عزز ديوكوفيتش رصيده في بطولة أستراليا المفتوحة إلى 101 فوز، وبات على بُعد انتصار واحد فقط من معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر القياسي في أولى بطولات الجراند سلام لهذا الموسم.

وسبق للصربي أن تجاوز حاجز الـ 100 فوز في بطولتي ويمبلدون (102) ورولان جاروس (101). ومع انتصاراته الـ 95 في فلاشينج ميدوز الأميركية، سيصل إلى حاجز الـ 400 فوز في البطولات الكبرى في حال نجح في التأهل إلى ثمن النهائي وهو الدور الذي غاب عنه مرة واحدة فقط منذ عام 2007 (خسر في الدور الثاني عام 2017)، باستثناء عام 2022 عندما مُنع من المشاركة بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.