سلسلة «اللاهزيمة» المتتالية في تاريخ أندية أوروبا.. توتنهام يقفز للمركز الثالث

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد الموسم الحالي مخيباً لآمال توتنهام هوتسبير، لكن تألقهم اللافت في دوري أبطال أوروبا كان العزاء الوحيد لجماهير السبيرز المحبطة، وضمن توتنهام تأهله لأهم بطولة للأندية في كرة القدم بفوزه بلقب الدوري الأوروبي، في موسم أنهى فيه الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع عشر.

وعلى الرغم من إنهاء غياب الألقاب لمدة 17 عاماً، أقالت إدارة النادي المدرب أنجي بوستيكوجلو، وعين توماس فرانك خلفاً له، ولم يظهر الفريق أي تحسّن ملموس على الصعيد المحلي تحت قيادة مدرب برينتفورد السابق، حيث يقبع توتنهام في المركز الرابع عشر في الدوري، وخرج من منافسات الكأس.

لكن أداء الفريق كان أفضل بكثير في أوروبا، حيث قفز بفوزه 2-0 على بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا، ليضمن بذلك تأهله المباشر إلى دور الستة عشر.

ومن اللافت أن توتنهام لم يخسر في 24 مباراة متتالية على أرضه، في شمال لندن في المنافسات الأوروبية، ولكن أين يقع ترتيب هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وعبر تحليل بيانات المسابقات الرئيسية الثلاث للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، فإن سلسلة توتنهام الحالية الخالية من الهزائم، والتي امتدت لـ24 مباراة، تعد ثالث أطول سلسلة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وفقاً لقاعدة بيانات «ترانسفير ماركت»

وتشمل سلسلة توتنهام جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاث، وهي تُعادل سلسلة ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، واللذين انتهت سلسلتاهما، في عام 2009.

ومن الصعب أن يحقق توتنهام سلسلة من 6 مباريات متتالية دون هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، ليعادل بذلك رقم بايرن ميونيخ القياسي، الذي حقق 30 مباراة دون هزيمة على ملعبه الأولمبي السابق.

أما الرقم القياسي المطلق فيعود لبرشلونة، الذي حقق سلسلة مذهلة من 36 مباراة دون هزيمة على ملعب «كامب نو»، بين عامي 2013 و2020.

أطول سلسلة انتصارات متتالية على الأرض بالمنافسات الأوروبية

1- برشلونة برشلونة 18/09/13 - 08/08/20: 36

2- بايرن ميونيخ 04/03/1998 - 02/04/2002: 30

3- توتنهام 20/02/2015 - حتى الآن: 24

4- مانشستر يونايتد 27/09/2005 - 03/11/2009: 24

5- أرسنال 14/09/2004 - 15/04/2009: 24

6- بايرن ميونيخ 29/09/2021 - 05/03/2025: 22

7- باريس سان جيرمان 30/09/2010 - 17/02/2015: 22

8- برشلونة 24/11/2009 - 05/03/2025: 22

9- تشيلسي 12/09/2006 - 08/12/2009: 21