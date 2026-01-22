أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً على موناكو بنتيجة 6-1 في المباراة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما عزّز بشكل كبير حظوظه في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي «دور الـ16».

لكن، بالإضافة إلى ذلك، حصد المرينجي مبلغاً كبيراً من هذا الفوز، وهو الخامس لهم في هذه النسخة من البطولة الأوروبية. فبعد حصوله على 2.1 مليون يورو مقابل مباراة موناكو، وصل إجمالي ما جمعه النادي الملكي إلى 10.5 مليون يورو.

ويقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جائزة قدرها 2.1 مليون يورو لكل فوز، و800 ألف يورو للتعادل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما يعني أن أرسنال يبقى في الصدارة، بعدما حقق 7 انتصارات 14.7 مليون يورو، بينما حقق ريال مدريد حتى الآن 5 انتصارات على (أولمبيك مارسيليا، وكيرات ألماتي، ويوفنتوس، وأولمبياكوس، وموناكو)، بينما مني بهزيمتين (أمام ليفربول ومانشستر سيتي).

وتقام المباراة الأخيرة من هذا الدور الأسبوع المقبل 28 يناير، على ملعب «دا لوز» ضد بنفيكا، في مواجهة تجمع ريال مدريد ضد مدربه السابق جوزيه مورينيو، الذي درب الفريق بين عامي 2010 و2013.

وجمع ريال مدريد 15 نقطة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مقابل 21 نقطة لفريق أرسنال، متصدر مرحلة الدوري، والذي ضمن صدارتها بالفعل.