الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»

أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
22 يناير 2026 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)
حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً على موناكو بنتيجة 6-1 في المباراة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما عزّز بشكل كبير حظوظه في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي «دور الـ16».
لكن، بالإضافة إلى ذلك، حصد المرينجي مبلغاً كبيراً من هذا الفوز، وهو الخامس لهم في هذه النسخة من البطولة الأوروبية. فبعد حصوله على 2.1 مليون يورو مقابل مباراة موناكو، وصل إجمالي ما جمعه النادي الملكي إلى 10.5 مليون يورو.
ويقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جائزة قدرها 2.1 مليون يورو لكل فوز، و800 ألف يورو للتعادل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما يعني أن أرسنال يبقى في الصدارة، بعدما حقق 7 انتصارات 14.7 مليون يورو، بينما حقق ريال مدريد حتى الآن 5 انتصارات على (أولمبيك مارسيليا، وكيرات ألماتي، ويوفنتوس، وأولمبياكوس، وموناكو)، بينما مني بهزيمتين (أمام ليفربول ومانشستر سيتي).
وتقام المباراة الأخيرة من هذا الدور الأسبوع المقبل 28 يناير، على ملعب «دا لوز» ضد بنفيكا، في مواجهة تجمع ريال مدريد ضد مدربه السابق جوزيه مورينيو، الذي درب الفريق بين عامي 2010 و2013.
وجمع ريال مدريد 15 نقطة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مقابل 21 نقطة لفريق أرسنال، متصدر مرحلة الدوري، والذي ضمن صدارتها بالفعل.

أخبار ذات صلة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
ريال مدريد
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©