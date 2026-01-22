الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روسكا يقتنص أول ألقاب السلسلة المصرية في جولة مينا للجولف

روسكا يقتنص أول ألقاب السلسلة المصرية في جولة مينا للجولف
22 يناير 2026 11:15

القاهرة (الاتحاد)
حصد الفنلندي لاوري روسكا، أول ألقاب سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للجولف، بفوزه المميّز في بطولة نادي نيو جيزة التي أقيمت في القاهرة، بعدما سجل 62 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل بشكل رائع في الجولة النهائية، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل.
ويعتبر هذا أول فوز للفنلندي هذا الموسم في جولة مينا، وهو الذي خاض أولى بطولاته الاحترافية منذ سبتمبر الماضي، ونجح بقلب الطاولة على المتصدر السابق الإيطالي لودوفيكو أدابو، الذي تراجع إلى المركز السابع، والتفوق على الأميركي تشارلي كروكيت الذي حلّ ثانياً بفارق ضربة واحدة.
وتُعد جولة مينا، الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قِبل التصنيف العالمي للجولف، وهي تتخذ من الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات مقراً لها، كمبادرة إماراتية رياضية رائدة تطوف المنطقة والعالم بنجاح كبير.
وقال روسكا: «إنه شعور رائع أن أُتوّج بطلاً، خاصةً وأنها أول بطولة أشارك فيها هذا الموسم. بعد الجولتين الأوليين، شعرتُ بأنني سأقدم جولة ختامية جيدة لأنني كنت أضرب الكرة بشكل ممتاز للغاية، لكنني لم أتمكن من إدخال الكرات في الحفرة. تدربتُ على ضربات التهديف القريب في الفندق، واكتشفتُ شيئاً ساعدني كثيراً، وقد ظهر ذلك جلياً في الجولة النهائية».
وأضاف: «لقد كان العامين الماضيان غاية في الصعوبة في جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر. كانت هذه أول بطولة لي منذ سبتمبر الماضي، حتى أنني أخذت إجازة لمدة ستة أسابيع كاملة من الجولف لأعيد ترتيب أفكاري وأفكر في أسلوب لعبي. إن العودة والفوز مباشرة بمثابة تأكيد حقيقي على أنني أسير على الطريق الصحيح مجدداً.»
وحصل روسكا على 18 ألف دولار من صندوق الجوائز البالغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف التي تقدمها جولة مينا لبطولات مصر.
وتنتقل الجولة إلى منتجع إدريس مراسي للجولف على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر للحدث الثاني من سلسلة بطولات مصر، والتي تنطلق يوم السبت المقبل.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «ملتقى الإعلاميين»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 2026»
جولف مينا
القاهرة
البحر المتوسط
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©