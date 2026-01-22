روسكا يقتنص أول ألقاب السلسلة المصرية في جولة مينا للجولف

القاهرة (الاتحاد)

حصد الفنلندي لاوري روسكا، أول ألقاب سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للجولف، بفوزه المميّز في بطولة نادي نيو جيزة التي أقيمت في القاهرة، بعدما سجل 62 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل بشكل رائع في الجولة النهائية، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل.

ويعتبر هذا أول فوز للفنلندي هذا الموسم في جولة مينا، وهو الذي خاض أولى بطولاته الاحترافية منذ سبتمبر الماضي، ونجح بقلب الطاولة على المتصدر السابق الإيطالي لودوفيكو أدابو، الذي تراجع إلى المركز السابع، والتفوق على الأميركي تشارلي كروكيت الذي حلّ ثانياً بفارق ضربة واحدة.

وتُعد جولة مينا، الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قِبل التصنيف العالمي للجولف، وهي تتخذ من الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات مقراً لها، كمبادرة إماراتية رياضية رائدة تطوف المنطقة والعالم بنجاح كبير.

وقال روسكا: «إنه شعور رائع أن أُتوّج بطلاً، خاصةً وأنها أول بطولة أشارك فيها هذا الموسم. بعد الجولتين الأوليين، شعرتُ بأنني سأقدم جولة ختامية جيدة لأنني كنت أضرب الكرة بشكل ممتاز للغاية، لكنني لم أتمكن من إدخال الكرات في الحفرة. تدربتُ على ضربات التهديف القريب في الفندق، واكتشفتُ شيئاً ساعدني كثيراً، وقد ظهر ذلك جلياً في الجولة النهائية».

وأضاف: «لقد كان العامين الماضيان غاية في الصعوبة في جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر. كانت هذه أول بطولة لي منذ سبتمبر الماضي، حتى أنني أخذت إجازة لمدة ستة أسابيع كاملة من الجولف لأعيد ترتيب أفكاري وأفكر في أسلوب لعبي. إن العودة والفوز مباشرة بمثابة تأكيد حقيقي على أنني أسير على الطريق الصحيح مجدداً.»

وحصل روسكا على 18 ألف دولار من صندوق الجوائز البالغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف التي تقدمها جولة مينا لبطولات مصر.

وتنتقل الجولة إلى منتجع إدريس مراسي للجولف على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر للحدث الثاني من سلسلة بطولات مصر، والتي تنطلق يوم السبت المقبل.