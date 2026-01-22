الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرازيلي لياندرينيو يدشّن مشواره مع دفاع الشارقة

البرازيلي لياندرينيو يدشّن مشواره مع دفاع الشارقة
22 يناير 2026 10:53

علي معالي (أبوظبي)
بدأ المدافع الشاب البرازيلي لياندرينيو «20 عاماً»، مشواره مع الشارقة بعد الانضمام الرسمي لصفوف الملك قادماً من فريق فاسكو دا جاما البرازيلي، حيث انضم إلى صفوف الشارقة في الانتقالات الشتوية، مقابل 1.5 مليون يورو، في ثاني تجربة احترافية للاعب خارج البرازيل، حيث كانت تجربته الأولى في الملاعب السعودية، عندما تمت إعارته في الموسم الماضي إلى نادي الشباب السعودي. 
تم تصعيد لياندرينيو إلى صفوف الفريق الأول في فاسكو دا جاما عام 2024، حيث خاض 26 مباراة معه مسجلاً هدفين ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة خلال فترة وجوده هناك، ثم انتقل بعدها على سبيل الإعارة للملاعب السعودية بصفوف نادي الشباب، في بداية 2025، وغادر بعد أن سجل تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة.
بقي لياندرينيو خارج البرازيل بين يناير ويونيو، وبعد عودته، أتيحت له فرص قليلة، حيث خاض ثلاث مباريات فقط بالبرازيل، ورغم قلة مشاركته تم استدعاء لياندرينيو من قبل المدرب رامون مينيزيس لقائمة السامبا في كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت تشيلي، ولعب في ثلاث مباريات للمنتخب البرازيلي، الذي تم إقصاؤه من دور المجموعات.
وقبل أن يرحل المدافع الجديد عن ناديه البرازيلي قال في رسالة مؤثرة عن مشواره البسيط مع فاسكو دا جاما: «وصلت إلى فاسكو وأنا طفل، مليئاً بالأحلام، أرغب في كسب رزقي من كرة القدم وتوفير حياة أفضل لعائلتي، والآن أغادر وأنا رجل كبير، داخل وخارج الملعب، مع تحقيق العديد من الأهداف، ومستعد لاتخاذ خطوات جديدة في مسيرتي المهنية، وشكراً لهذا النادي البرازيلي الكبير على كل ما يمثله في حياتي، وسيظل شرفاً لي أن أكون من عائلة وأسرة فاسكو».

أخبار ذات صلة
الشارقة على الطريق السوبر بأفكار مورايس الذهبية
«نجد المقصار».. وجهة المغامرين لاستكشاف الجذور
الشارقة
فاسكو دا جاما
الشباب السعودي
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©