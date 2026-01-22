البرازيلي لياندرينيو يدشّن مشواره مع دفاع الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

بدأ المدافع الشاب البرازيلي لياندرينيو «20 عاماً»، مشواره مع الشارقة بعد الانضمام الرسمي لصفوف الملك قادماً من فريق فاسكو دا جاما البرازيلي، حيث انضم إلى صفوف الشارقة في الانتقالات الشتوية، مقابل 1.5 مليون يورو، في ثاني تجربة احترافية للاعب خارج البرازيل، حيث كانت تجربته الأولى في الملاعب السعودية، عندما تمت إعارته في الموسم الماضي إلى نادي الشباب السعودي.

تم تصعيد لياندرينيو إلى صفوف الفريق الأول في فاسكو دا جاما عام 2024، حيث خاض 26 مباراة معه مسجلاً هدفين ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة خلال فترة وجوده هناك، ثم انتقل بعدها على سبيل الإعارة للملاعب السعودية بصفوف نادي الشباب، في بداية 2025، وغادر بعد أن سجل تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة.

بقي لياندرينيو خارج البرازيل بين يناير ويونيو، وبعد عودته، أتيحت له فرص قليلة، حيث خاض ثلاث مباريات فقط بالبرازيل، ورغم قلة مشاركته تم استدعاء لياندرينيو من قبل المدرب رامون مينيزيس لقائمة السامبا في كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت تشيلي، ولعب في ثلاث مباريات للمنتخب البرازيلي، الذي تم إقصاؤه من دور المجموعات.

وقبل أن يرحل المدافع الجديد عن ناديه البرازيلي قال في رسالة مؤثرة عن مشواره البسيط مع فاسكو دا جاما: «وصلت إلى فاسكو وأنا طفل، مليئاً بالأحلام، أرغب في كسب رزقي من كرة القدم وتوفير حياة أفضل لعائلتي، والآن أغادر وأنا رجل كبير، داخل وخارج الملعب، مع تحقيق العديد من الأهداف، ومستعد لاتخاذ خطوات جديدة في مسيرتي المهنية، وشكراً لهذا النادي البرازيلي الكبير على كل ما يمثله في حياتي، وسيظل شرفاً لي أن أكون من عائلة وأسرة فاسكو».