«العين مصنع الهدافين».. لابا يقود هيمنة «الزعيم» من الكبار إلى الصغار

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل لاعبو نادي العين، من الفريق الأول وصولاً إلى فرق المراحل السنية، حضورهم التهديفي اللافت في النصف الأول من مسابقات الموسم الحالي 2025-2026، بعدما تصدّر 10 لاعبين من «الزعيم» قوائم الهدافين في 10 مسابقات مختلفة، بدءاً من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهاءً بدوري تحت 11 عاماً.

وتصدر التوجولي لابا كودجو، الهدّاف التاريخي لنادي العين في «دورينا» برصيد 133 هدفاً، المشهد بتسجيله 15 هدفاً في النصف الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وضعته في صدارة قائمة الهدافين، ليواصل تأكيد قيمته الهجومية العالية، ويبرز مجدداً مرشحاً فوق العادة للتتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» للمرة الرابعة في مسيرته مع «الزعيم»، بعد تتويجه باللقب في مواسم 2021-2022 (26 هدفاً)، و2022-2023 (28 هدفاً)، و2024-2025 (20 هدفاً).

وعلى خطى لابا، فرض لاعب الوسط الشاب يوسف سليمان (17 عاماً) نفسه نجماً بارزاً في دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، أسهمت بشكل مباشر في تتويج «شباب العين» بلقب بطل الشتاء للنصف الأول من الدوري برصيد 29 نقطة.

وامتدّ التفوق التهديفي للعين إلى فرق المراحل السنية، حيث تصدر كاليدو جساسي قائمة هدافي دوري تحت 19 عاماً برصيد 15 هدفاً، فيما سجّل محمد رسول ديوب 28 هدفاً تصدر بها قائمة هدافي دوري تحت 17 عاماً «أ»، ليؤكد قوة القاعدة الهجومية للفريق.

وشهد دوري تحت 16 عاماً «أ» منافسة داخلية بين لاعبي العين، تصدرها صالح عدنان برصيد 16 هدفاً، أمام زميله محمد جاولا الذي حلّ وصيفاً بـ14 هدفاً، فيما سجل مامادي ماني 14 هدفاً تصدر بها قائمة هدافي العين ودوري تحت 15 عاماً «أ».

وفي الفئات العمرية الأصغر، واصل «الزعيم» هيمنته الهجومية، بتألق يونس سيد حسن المتصدر لقائمة هدافي دوري تحت 13 عاماً «أ» برصيد 20 هدفاً، إلى جانب ياسين قادري هداف دوري تحت 11 عاماً «أ» برصيد 29 هدفاً، في دلالة واضحة على عمق مشروع العين في صناعة المواهب.

هدافو العين في النصف الأول لموسم 2025-2026:

لابا كودجو – دوري أدنوك للمحترفين: 15هدفاً

يوسف سليمان – دوري المحترفين تحت 23 عاماً: 9 أهداف

كاليدو جساسي – دوري تحت 19 عاماً: 15هدفاً

محمد رسول ديوب – دوري تحت 17 عاماً «أ»: 28 هدفاً

كومبيتو سليمان – دوري تحت 17 عاماً «أ»: 19هدفاً

صالح عدنان – دوري تحت 16 عاماً «أ»: 16هدفاً

محمد جاولا – دوري تحت 16 عاماً «أ»: 14هدفاً

مامادي ماني – دوري تحت 15 عاماً «أ»: 14هدفاً

يونس سيد حسن – دوري تحت 13 عاماً «أ»: 20 هدفاً

ياسين قادري – دوري تحت 11 عاماً «أ»: 29 هدفاً