روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي

روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
22 يناير 2026 12:28

لندن (د ب أ)
قال ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لن يشعر بالخوف أو الضغط عندما يواجه نابولي الأسبوع المقبل، في سعيه لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الفوز الصعب 1/صفر على على بافوس في ستامفورد بريدج أدى إلى دخول تشيلسي آخر جولة في دوري الأبطال ضمن المراكز الثمانية، وأصبح مصيرهم بأيديهم، وهم يعلمون أن الفوز على مدربهم السابق أنطونيو كونتي سوف يضمن لهم التأهل، على الأرجح.
وشهدت المباراة إلغاء هدف لإنزو فرنانديز في الشوط الأول بشكل قاسٍ بسبب دفع مدافع، ومنذ ذلك الحين أصبحت المباراة صراعاً بين الهجوم والدفاع، حيث ظلّ خط دفاع بافوس المنضبط صامداً حتى تحمل فريق غرب لندن 76 دقيقة مليئة بالتوتر قبل أن يتمكن من التسجيل.
وقال روسينيور: «عليك أن تواصل الضغط ومحاولة اختراق الدفاع. تريد أن تسجل الهدف مبكراً لتفتح المباراة. كان قراراً قاسياً بحق إنزو، ففي الدوري الإنجليزي ربما كان يعتبر هدفاً. أحيانا عليك الاستمرار والمثابرة، لكن في الوقت نفسه يجب أن تحافظ على شباكك نظيفة».
وأضاف: «كانت هناك أمور أسعدتني، وأخرى بحاجة للتحسين. لكن لغة جسد اللاعبين كانت رائعة، فقد استمروا في المحاولة. كنت سعيداً لمويسيس كليسيدو لتسجيله الهدف وتحقيق النتيجة التي كنّا نستحقها».
وتعني طبيعة جدول الترتيب المزدحم أن تشيلسي، نظرياً، قد يفوز بصعوبة في نابولي، ومع ذلك يمكن أن يتخطاه أي من الأندية السبعة الأخرى التي تمتلك أيضاً 13 نقطة.
ويأمل روسينيور في أن يكون وضع فريق الدوري الإيطالي الحرج -خارج المراكز الـ24 ومهدد بالإقصاء- عاملاً ضدهم. وقال: «لا أعتقد أن هذا النادي يشعر بالرهبة من أي مباراة أبداً. ستكون مباراة صعبة، وأنطونيو مدرب رائع. هم بحاجة للفوز، ويغير هذا ديناميكية المباراة إلى حد ما».

