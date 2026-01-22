الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يلتقي العربي القطري في «سوبر غرب آسيا» للسلة

شباب الأهلي يلتقي العربي القطري في «سوبر غرب آسيا» للسلة
22 يناير 2026 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أعلن المكتب الإقليمي لاتحاد كرة السلة الدولي (فيبا)، في آسيا عن المواجهات والجدول الزمني لمباريات التصفيات المؤهلة لنصف نهائي دوري وصل – الخليج، حيث تأهل شباب الأهلي إلى هذه المرحلة، في حين ودّع فريق الشارقة، ، ويبدأ شباب الأهلي، حامل لقب دوري وصل الخليج، مسيرته للدفاع عن اللقب عندما يستضيف العربي في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي 3 فبراير المقبل، وكان شباب الأهلي قد حلّ وصيفاً في المجموعة الأولى، ليخوض في النهاية سلسلة من 3 مباريات مع نظيره في دوري كرة السلة القطري، الذي احتّل المركز الثالث في المجموعة الثانية.
والفائز من شباب الأهلي والعربي القطري سوف يواجه المتصدر للمجموعة الثانية نادي العلا السعودي، بينما سيواجه الاتحاد السعودي متصدر المجموعة الأولى الفائز بين نادي الكويت ومحرق في نصف النهائي الذي يبدأ في 9 مارس.
ومن المقرر أن يبدأ النهائي 14 أبريل، ويسبقه مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسرين في نصف النهائي في 13 أبريل المقبل، باستثناء المباراة الأخيرة، ستُلعب جميع مباريات المرحلة النهائية بنظام الأفضل في 3 مباريات.
وتبدأ مباريات التأهل إلى نصف النهائي 2 فبراير المقبل، حيث يفتتح نادي الكويت الكويتي والمحرق البحريني المباريات في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي في مدينة الكويت، سيواجه الكويت الذي جاء وصيفاً للمجموعة الثانية، فريق المحرق الذي احتّل المركز الثالث في المجموعة الأولى، وهو مركز تمكّن من تحقيقه على الرغم من بدايته الصعبة في الموسم، حيث خسر أول مباراتين قبل أن يقلب الطاولة.

