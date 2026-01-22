منتخبنا يبدأ مشوار «دولية» دبي للسلة بلقاء حمص الفداء



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق الجمعة النسخة 35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويدشّن منتخبنا البطولة بلقاء حمص الفداء السوري في السادسة مساء ضمن فرق المجموعة الأولى، ويسبقها مباراة نادي النصر الإماراتي مع الاتحاد الليبي بنفس المجموعة في الرابعة عصراً، على صالة راشد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الكرامة السوري مع بيروت اللبناني حامل اللقب ضمن فرق المجموعة الثانية، وتستمر منافسات هذه النسخة حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق، ويتأهل للدور الثاني الـ4 الأوائل من كل مجموعة.

وهناك العديد من المفاجآت داخل صفوف منتخبنا الوطني لعل أبرزها وجود واشنطن محترف شباب الأهلي ضمن قائمة منتخبنا، وهو واحد من أفضل اللاعبين الأجانب، ليس فقط في دورينا، بل على مستوى دوري سوبر غرب آسيا، لما يتملكه اللاعب من قدرات عالية وموهبة كبيرة، ستجعل منه إضافة قوية للمنتخب الوطني في هذه البطولة التاريخية، حيث وافقت إدارة نادي شباب الأهلي على تواجده بالمنتخب دعماً لـ«الأبيض» في هذه النسخة.

وعبّر راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية عن سعادته بالروح التي تسود المنتخب في الوقت الراهن قائلاً: «أهدافنا واضحة في هذه البطولة، أولها الإعداد القوي والمناسب قبل المشاركة في الألعاب الخليجية بالعاصمة القطرية الدوحة مايو المقبل، والثاني رغبتنا في البقاء على منصة التتويج حيث احتّل منتخبنا في النسخة الماضية المركز الثالث لأول مرة في مسيرته بالبطولة، ولا نريد التنازل عن منصة التتويج».

وأضاف: «دائماً تحظى دولية دبي ببزوغ نجوم جُدد في اللعبة، ويغيب اللاعب الشاب عبدالعزيز خليفة لاعب الوصل عن هذه النسخة لظروف اضطرارية، ولكن معنا موهوب جديد وهو سيف حامد الراشدي (20 عاماً)، من نادي الوصل أيضاً، وخلال الفترة الماضية أظهر اللاعب مستوى جيد، وننتظر منه التألق في النسخة 35 بدولية دبي».

وقال راشد عبدالله: «مستويات هذه النسخة متقاربة، ولا يُمكن الجزم بمن سيفوز باللقب مبكراً، مثلما كان الحال في سنوات سابقة لمشاركة أندية قوية للغاية مثل الرياضي اللبناني ومواطنه الحكمة، وهو ما يجعلنا نتفاءل بقدرة منتخبنا على السير قدماً لأبعد نقطة في البطولة».

من جانبه قام حسام الوكيل مدرب فريق النصر بتجهيز فريقه بالشكل المناسب، معتمداً على مجموعة من اللاعبين الشبان، حيث يستعد «العميد» بقوة لمباريات المربع الذهبي بعد صعوده مع شباب الأهلي والشارقة والبطائح لهذا الدور، أملاً في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبها قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتعديل في جدول المباريات نظراً لطلب عدد من الأندية المشاركة، كما تحرص اللجنة المنظمة على اختيار التوقيت المناسب للأندية ذات الجماهيرية الكبير، حتى تتمكن جماهير الجاليات سواء اللبنانية أو السورية والفلبينية والتونسية والليبية من متابعة مباريات فرقها المختلفة.