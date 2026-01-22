الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام منافسات «كبار المواطنين» في البطولة السنوية للرماية

اختتام منافسات «كبار المواطنين» في البطولة السنوية للرماية
22 يناير 2026 15:00

 
أبوظبي (وام)
اختُتمت أمس منافسات فئات كبار المواطنين «60 عاماً فما فوق»، وفئة «50 إلى 59 عاماً»، وفئة «40 إلى 49 عاماً»، لمسابقة إسقاط الصحون للفرق، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من البطولة السنوية للرماية التي يستضيفها نادي الريف للرماية في أبوظبي، وتستمر منافساتها حتى 4 فبراير المقبل.
وتمكّن فريق العين من حصد المركز الأول في منافسات فئة كبار المواطنين، فيما حلّ فريق ند الشبا في المركز الثاني، وجاء فريق الجميرا في المركز الثالث، وفي منافسات إسقاط الصحون للفرق لفئة «50 إلى 59 عاماً»، أحرز فريق سيح البانه المركز الأول، بينما جاء فريق الخوانيج في المركز الثاني، وحلّ فريق الفجيرة ثالثاً.
كما أسفرت منافسات إسقاط الصحون للفرق لفئة «40 إلى 49 عاماً» عن فوز فريق مايهاب بالمركز الأول، فيما جاء فريق بينونة في المركز الثاني، وحلّ فريق سيح البانه ثالثاً.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن منافسات فئة كبار المواطنين شكّلت إحدى أبرز محطات النسخة الرابعة عشرة، لما تحمله من أبعاد رياضية وإنسانية عميقة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص باعتبارها تكريماً مستحقاً لجيلٍ أسهم في بناء الوطن وترسيخ قيمه، وكان له الدور الأبرز في تأسيس المجتمع وتعزيز تماسكه واستقراره.

