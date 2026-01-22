«مبادلة أبوظبي للتنس» تحتفي بالأسرة والطفل في العطلة الاستثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026، في أسبوع يجمع بين منافسات التنس العالمية والفعاليات الترفيهية العائلية.

وتنطلق البطولة يوم السبت 31 يناير مع «يوم الأسرة»، حيث يكون الدخول مجانياً للجميع، في بداية تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة والتعرّف على فعالياتها المتنوعة.

وفي اليوم التالي، يحتفل الحدث بيوم الطفل، بالتزامن مع انطلاق منافسات الدور الرئيسي، حيث تبدأ نجمات التنس مشوار المنافسة على اللقب في العاصمة الإماراتية، كما يستمر دخول الأطفال مجاناً حتى يوم 4 فبراير، بما يتيح لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بفعاليات البطولة معاً.

ومع تبقّي أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة، تستعد مبادلة أبوظبي المفتوحة لتقديم تجربة متكاملة تناسب الأسرة بأكملها، من خلال الدخول المجاني في يوم الافتتاح، إلى جانب برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات خارج نطاق المباريات، وأجواء احتفالية تجعلها خياراً مثالياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة.

وتشهد قرية البطولة يوم السبت إقامة مراسم القرعة الرسمية مباشرة على المسرح الرئيسي، بحضور إحدى نجمات رابطة محترفات التنس، حيث يتم الإعلان عن مواجهات الدور الأول تمهيداً لانطلاق المنافسات.

وأوضح نايجل جوبتا، مدير البطولة في «ماري»، أنه لم يتبقَّ على انطلاق البطولة سوى أيام معدودة، قائلاً: «نتطلع لاستقبال العائلات من جديد في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. فالحدث لا يقتصر على المنافسات الرياضية العالمية، بل يقدّم تجربة متكاملة وممتعة ومتاحة لجميع أفراد الأسرة».

ورغم أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تعود هذا العام بمنافسات قوية وحضور نخبة اللاعبات ضمن بطولة من فئة 500 نقطة في أبوظبي، فإن التجربة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الملعب. فبين بطولة تنس الكراسي المتحركة، وبرنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة»، وفعاليات «قرية مبادلة للتنس»، إلى جانب جدول متكامل من الأنشطة الموجّهة للعائلات، يجد كل زائر ما يناسب اهتماماته ويثري تجربته.

وتُنظَّم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة بالشراكة مع ماري، وقد نجحت البطولة خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز محطات انطلاق الموسم ضمن جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات، بفضل جمعها بين منافسات رفيعة المستوى، والاهتمام بالناشئين، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتجربة الجمهور.