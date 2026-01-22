من ميونيخ إلى الثلاثية.. مانشستر يونايتد يحوّل قصته لمسلسل درامي



معتز الشامي (أبوظبي)

توصّل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع شركة إنتاج أمريكية شهيرة، لإطلاق مشروع مسلسل تلفزيوني درامي يستعيد تاريخ النادي العريق، في خطوة جديدة تعكس التحول المتزايد للأندية الكبرى إلى «صناعة المحتوى» بوصفه ذراعاً موازية للكرة والاقتصاد.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، لا يزال المشروع في مرحلة التطوير ولم تتم كتابة السيناريو بعد، كما لم يُبع حتى الآن لأي قناة تلفزيونية أو منصة بث، غير أن الفكرة العامة للمسلسل قُدمت بروح قريبة من مسلسل «The Crown»، أي صيغة درامية تاريخية متسلسلة، تتناول الحقبات والأحداث المؤثرة بلمسة إنسانية ورؤية سردية تتجاوز حدود الوثائقي التقليدي.

وتُعد شركة الإنتاج المنفذة للعمل، واحدة من أبرز الاستوديوهات العالمية في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، وتملك علامات شهيرة، كما تمتلك خبرة في أعمال ذات طابع رياضي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتفاق يتضمن حصول يونايتد على مبلغ مضمون من فئة «الملايين» بالجنيه الإسترليني في حال تم إنتاج المسلسل وبيعه، إلى جانب تقاسم العوائد المستقبلية بين النادي والشركة وفق عدد المواسم والحلقات وقيمة صفقة العرض.

ومن الأسماء المرتبطة بالمحادثات حول المشروع الكاتب والمخرج البريطاني جِد ميركوريو، صاحب أعمال ناجحة في بريطانيا والمعروف كذلك بكونه مشجعاً قديماً لمانشستر يونايتد.

ولا يفتقد تاريخ يونايتد المادة الدرامية، بداية من كارثة ميونيخ 1958 التي أودت بحياة 23 شخصاً بينهم ثمانية لاعبين، وصولاً إلى إعادة البناء تحت قيادة السير مات بازبي والتتويج الأوروبي الأول عام 1968، ثم حقبة السير أليكس فيرجسون التي أعادت النادي لقمة إنجلترا، مع 13 لقب دوري وذروة تاريخية في ثلاثية 1999.

ويأتي المشروع وسط تساؤلات حول حدود السيطرة التحريرية التي سيحصل عليها النادي في النسخة الدرامية، خصوصاً بعد أن كان يونايتد قد انسحب سابقا من محادثات سرية بشأن فيلم وثائقي سابق، ما يعني أن يونايتد هذه المرة يفضّل بيع «الحكاية» في قالب فني ضخم، بدلاً من فتح غرفة الملابس للكاميرات.