10 منشآت تستضيف منافسات 9 ألعاب في «عربية السيدات» بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

مع بدء العدّ التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اكتمال الجاهزية التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة، واستعداد جميع الجهات المعنية لاستقبال الحدث الرياضي العربي، الذي يُقام خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، في 10 منشآت رياضية موزّعة على ثلاث مدن في إمارة الشارقة.

وتستضيف هذه المنشآت منافسات الدورة التي تشهد مشاركة 63 فريقاً للسيدات من 16 دولة عربية، يتنافسن في تسع ألعاب فردية وجماعية تشمل كرة السلة، وكرة الطاولة، والكرة الطائرة، والمبارزة، وألعاب القوى، والرماية، والقوس والسهم، إلى جانب رياضتَي التايكواندو والتجديف اللتين تنضمان إلى البرنامج الرياضي للدورة في هذه النسخة.

وتوزّعت مواقع استضافة المنافسات والتدريبات على عدد من الأندية والمنشآت الرياضية في الإمارة، من بينها: مركز الطفل بالقرائن، ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بالقليعة، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، وشاطئ الحمرية، ونادي خورفكان للمعاقين، ومركز الطفل بالرقة، ونادي البطائح الثقافي الرياضي.

وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الفني، وجاهزيتها لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي، واستيعاب الوفود والجمهور، وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن استضافة ألعاب القوى تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة يعتمدها النادي، ترتكز على الجاهزية التامة للمرافق، وحسن تنظيم حركة الفرق والتحكيم والجمهور، إلى جانب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة، بما يكفل توفير بيئة تنافسية آمنة ومستقرة للرياضيات والوفود المشاركة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، اكتمال استعدادات المؤسسة لاستضافة منافسات الدورة، خاصة أن الرياضة تمثّل أحد المسارات الرئيسة في «ربع قرن»، موضحة أن استضافة المنافسات تُعد فرصة مميزة لمنتسبي المؤسسة لمعايشة مستويات تنافسية عالية عن قرب.