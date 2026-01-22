الوحدة والدحيل.. «قمة جديدة» على درع التحدي



مصطفى الديب (أبوظبي)

يدخل الوحدة في الثامنة مساء الغد تحدياً جديداً بخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الدحيل القطري على درع التحدي، ضمن النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري، ويقام اللقاء على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والمواجهة هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعدما سبق أن حقق الوحدة انتصاراً كبيراً على الدحيل 3-1على نفس الملعب في منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمني الوحدة النفس للتحليق بأول بطولة له هذا الموسم، وإسعاد جماهيره المتعطشة إلى الألقاب، كما يأمل الفريق تكرار فوزه بثاني ألقابه في السوبر الإماراتي القطري، بعدما حقق كأس التحدي في النسخة الماضية بركلات الترجيح 5-4 على حساب الوكرة القطري بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدخل العنابي اللقاء بعد أسبوع قوي خاض فيه الفريق الكلاسيكو أمام العين بـ9 لاعبين عقب طرد المدافع فافور أوغبو والمهاجم فاكوندو دانييل، ومن المقرر أن يستعيد العنابي غداً مدافعه لوكاس بيمنتا الذي غاب عن «الكلاسيكو» بداعي الإيقاف.

وعكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ديماس تكسيرا على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، لاسيما مع اكتمال العناصر باستثناء غياب المدافع علاء الدين زهير للإصابة، إذ تُعد المباراة اختباراً وتحدياً جديداً أمام تيكسيرا الذي يسعى إلى التتويج مع الفريق ببطولة، في الوقت الذي دارت التكهنات حول تغييره والاستعانة بمدير فني جديد لإكمال الموسم بعد رحيل مورايس إلى الشارقة.

ويعوّل الجهاز الفني على القوة الهجومية للفريق والمتمثلة في عمر خريبين هداف «العنابي» بجانب الوافد الجديد البلجيكي كريستيان بينتيكي الذي سيظهر للمرة الثانية بعد انضمامه للوحدة في الميركاتو الشتوي، إضافة إلى صانع الألعاب، الصربي دوسان تاديتش، أكثر من صنع أهداف للوحدة هذا الموسم.

في المقابل، فإن الدحيل يأمل تعويض خسارته الأخيرة من الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى تعويض خسارته للقب درع السوبر الإماراتي القطري في النسخة الأولى، عندما خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2، لكنه غاب عن منافسات البطولة في الموسم الماضي. وهو ما يعني أن الجماهير على موعد مع قمة إماراتية قطرية قوية.