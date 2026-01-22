الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة والدحيل.. «قمة جديدة» على درع التحدي

الوحدة والدحيل.. «قمة جديدة» على درع التحدي
22 يناير 2026 16:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)
يدخل الوحدة في الثامنة مساء الغد تحدياً جديداً بخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الدحيل القطري على درع التحدي، ضمن النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري، ويقام اللقاء على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والمواجهة هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعدما سبق أن حقق الوحدة انتصاراً كبيراً على الدحيل 3-1على نفس الملعب في منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
ويمني الوحدة النفس للتحليق بأول بطولة له هذا الموسم، وإسعاد جماهيره المتعطشة إلى الألقاب، كما يأمل الفريق تكرار فوزه بثاني ألقابه في السوبر الإماراتي القطري، بعدما حقق كأس التحدي في النسخة الماضية بركلات الترجيح 5-4 على حساب الوكرة القطري بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
ويدخل العنابي اللقاء بعد أسبوع قوي خاض فيه الفريق الكلاسيكو أمام العين بـ9 لاعبين عقب طرد المدافع فافور أوغبو والمهاجم فاكوندو دانييل، ومن المقرر أن يستعيد العنابي غداً مدافعه لوكاس بيمنتا الذي غاب عن «الكلاسيكو» بداعي الإيقاف.
وعكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ديماس تكسيرا على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، لاسيما مع اكتمال العناصر باستثناء غياب المدافع علاء الدين زهير للإصابة، إذ تُعد المباراة اختباراً وتحدياً جديداً أمام تيكسيرا الذي يسعى إلى التتويج مع الفريق ببطولة، في الوقت الذي دارت التكهنات حول تغييره والاستعانة بمدير فني جديد لإكمال الموسم بعد رحيل مورايس إلى الشارقة.
ويعوّل الجهاز الفني على القوة الهجومية للفريق والمتمثلة في عمر خريبين هداف «العنابي» بجانب الوافد الجديد البلجيكي كريستيان بينتيكي الذي سيظهر للمرة الثانية بعد انضمامه للوحدة في الميركاتو الشتوي، إضافة إلى صانع الألعاب، الصربي دوسان تاديتش، أكثر من صنع أهداف للوحدة هذا الموسم.
في المقابل، فإن الدحيل يأمل تعويض خسارته الأخيرة من الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى تعويض خسارته للقب درع السوبر الإماراتي القطري في النسخة الأولى، عندما خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2، لكنه غاب عن منافسات البطولة في الموسم الماضي. وهو ما يعني أن الجماهير على موعد مع قمة إماراتية قطرية قوية.

أخبار ذات صلة
الشارقة على الطريق السوبر بأفكار مورايس الذهبية
شباب الأهلي يتحدى السد بشعار «التتويج الثالث» في السوبر الإماراتي القطري
فريق الوحدة
الدحيل
الدحيل القطري
كأس السوبر الإماراتي القطري
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©