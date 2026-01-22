«فاشون فرايداي».. حضور عالمي للخيول والأناقة والموضة

عصام السيد (دبي)

ينظّم نادي دبي لسباق الخيل غداً «الجمعة» بمضمار ميدان، أمسية «فاشون فرايداي» التي تُعدّ إحدى أبرز الفعاليات في كرنفال سباقات دبي، وتتألف من تسعة أشواط، متضمنة ثلاثة سباقات للفئة الأولى، بمشاركة نخبة من أفضل خيول العالم التي تستعد لخوض النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي في 28 مارس المقبل.

ويتنافس 11 فائزاً بسباقات الفئة الأولى على جوائز قيّمة في «جمعة الموضة» الرائعة بميدان، وتبلغ قيمة إجمالي جوائز الأمسية 10.53 مليون درهم برعاية لونجين، ما يجعلها واحدة من أفضل سباقات الخيل بالإمارات والمنطقة، لما تتميّز به من سباقات عالية المستوى تُصنّف ضمن الفئات العالمية.

وتتخلّل أمسية فاشون فرايداي، حضور قوي للأناقة والموضة، وتصميم القبعات من خلال معرض منسق في الردهة 3 يضم تصاميم لافتة وجديدة من أشهر مصممي القبعات في العالم.

ويتصدر الأمسية الشوط السادس على لقب سباق آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى، لمسافة 1900 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 3.68 مليون درهم، ويُعد سباقاً تحضيرياً رئيسياً لكأس دبي العالمي.

ويستهل الحفل بالشوط الأول على لقب سباق الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى لمسافة 1900 متر «رملي»، للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وخصّص الشوط السابع لسباق جبل حتا للفئة الأولى، لمسافة 1800 متر «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.85 مليون درهم، ويمثل محطة رئيسية لسباق «دبي تيرف» للفئة الأولى.

ويقام الشوط الخامس على لقب سباق بلو بوينت للسرعة للفئة الثانية لمسافة 1000 متر «عشبي» ومخصّص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم.

وخصّص الشوط الرابع لسباق الشندغة للسرعة للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثالث لسباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم.

ويقام الشوط الثامن على لقب سباق الـ2000 جينيز الإماراتي للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثاني لسباق فاير بريك ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

ويختتم الحفل بالشوط التاسع على لقب سباق الخيل تروفي للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.