ريال مدريد يتصدّر قائمة أغنى الأندية حول العالم

لندن(أ ف ب)

حافظ ريال مدريد الإسباني على صدارته لقائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، في حين تفوّق ليفربول الإنجليزي على مواطنيه للمرة الأولى، وذلك وفقاً لدراسة "ديلويت ماني ليج" الصادرة الخميس.

وحقق العملاق الإسباني إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار في موسم 2024-2025، على الرغم من فشله في التتويج بأي لقب كبير.

ويواصل مشروع تجديد معقل النادي "الملكي" ملعب سانتياجو برنابيو وتحويله إلى منشأة متعددة الاستخدامات، تحقيق عائدات كبيرة، إذ أن عائدات النادي التجارية والبالغة 694.73 مليون دولار، كانت كافية وحدها لمنحه مركزا بين العشرة الأوائل.

وصعد مواطنه برشلونة إلى المركز الثاني مجدداً في ترتيب ديلويت بواقع 1.140 مليار دولار، رغم التأخيرات التي أجبرته على خوض موسم كامل بعيدا عن ملعبه كامب نو الذي لا يزال قيد إعادة التطوير.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني ثالثاً بواقع نحو مليار دولار، متقدماً بفارق طفيف على باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تعززت إيراداته بفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتسيطر أندية الدوري الإنجليزي على بقية المراكز العشرة الأولى، مع تفوُق ليفربول على منافسيه الإنجليز للمرة الأولى.

وساهم توسيع ملعب أنفيلد رود والعودة إلى دوري الأبطال والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في رفع إيرادات "ريدز" إلى 977 مليون دولار.

في المقابل، تراجع قطبا مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، في الترتيب.

وهبط فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا من المركز الثاني إلى السادس، بفعل خروجه المبكر من دوري الأبطال وإنهائه الدوري في المركز الثالث عقب أربعة ألقاب متتالية.

أما يونايتد فتراجع إلى المركز الثامن خلف أرسنال بعد غيابه عن دوري الأبطال واحتلاله المركز الخامس عشر في الدوري.

وسجّلت الأندية العشرون الأعلى دخلاً في أوروبا مجتمعة زيادة بنسبة 11% في الإيرادات، بالغة 14.50 مليار دولار.

وكان لكأس العالم للأندية بنسختها الأولى بمشاركة 32 فريقاً تأثير واضح، إذ ساعدت في دخول بايرن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، بينما جاء بنفيكا البرتغالي في المركز التاسع عشر في قائمة العشرين الأوائل، فأصبح بذلك أول ناد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، أي إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، يقتحم القائمة منذ أربعة أعوام.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، كان أرسنال أكثر الأندية تحقيقاً للإيرادات للمرة الأولى بعد تتويجه بدوري الأبطال، بواقع 29.94 مليون دولار، متفوقاً على جاره تشيلسي وبرشلونة.