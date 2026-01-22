الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلباء يفتح ملف الصفقات النوعية قبل بداية الدور الثاني

كلباء يفتح ملف الصفقات النوعية قبل بداية الدور الثاني
22 يناير 2026 16:00

فيصل النقبي (كلباء)
فتحت إدارة نادي كلباء ملف التعاقدات الشتوية في إطار سعيها لتدعيم صفوف الفريق، استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر قريبة من النادي أن التركيز الحالي ينصبّ على استقطاب صفقات نوعية، لا سيما في فئة اللاعبين المقيمين، وفقاً للاحتياجات الفنية التي حدّدها المدرب الصربي فوك رازوفيتش ورفعها إلى إدارة النادي، بهدف تعزيز التوازن داخل التشكيلة ورفع مستوى الخيارات المتاحة خلال النصف الثاني من الموسم.
وتعمل إدارة كلباء بالتنسيق مع الجهاز الفني على دراسة عدد من السير الذاتية، ومتابعة عدة أسماء مطروحة في سوق الانتقالات، مع الحرص على اختيار عناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية السريعة، والانسجام مع أسلوب اللعب المعتمد.
وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة كلباء في الظهور بصورة أقوى خلال الدور الثاني، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس طموحات النادي وجماهيره في المنافسة وتثبيت أقدام الفريق بمراكز متقدمة في جدول الترتيب.

